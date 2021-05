La Sirenuse, o hotel de sonho na costa amalfitana onde os ricos passam férias

La Sirenuse Foto: Brechenmacher & Baumann

Há setenta anos,ainda não era um destino procurado para férias, nem estava conotado como um dos mais belos sítios para desfrutar da dolce vita, mas este pequeno paraíso na costa amalfitana,, já tinha os seus encantos.Em 1951, aconverteu a sua casa de verão, uma vila do século XVIII, num encantador hotel boutique. Para comemorar os 70 anos da sua inauguração, o Le Sirenuse conta a sua história em vários capítulos: o primeiro já está online . Cada um dos 58 quartos e suites faz lembrar um passado glamoroso e tem a sua identidade. Paredes caiadas de branco, tetos tradicionais abobadados, azulejos de cerâmica feitos por artesãos locais, e antiguidades intemporais são complementadas por obras de arte da coleção privada da família, em todos os recantos do hotel. A vista abrange a bela cúpula da igreja da cidade, e das casas coloridas de Positano até ao mar Mediterrâneo e as ilhasquais o hotel deve o seu nome.Enquanto Le Sirenuse se prepara para celebrar o seu aniversário, uma nova geração da família Sersale entrou "a bordo" para dar um novo rumo ao, o primeiro filho, renovou o restaurante e os três bares Le Sirenuse, cujas cozinhas têm agora enfoque ainda maior nos produtos e receitas locais. Francesco Sersale, o seu irmão mais novo, trabalha lado a lado com a sua mãe Carla Sersale para reforçar a identidade e coleções do império Sirenuse e a linha de resort wear associada ao hotel, a Le Sirenuse Positano.. Desde 2015 que o hotel tem vindo a executar um programa de arte contemporânea, "Artistas em Le Sirenuse". Com curadoria deem colaboração com a curadora britânica Silka Rittson-Thomas, reflete a ligação de Positano à criatividade e, ao mesmo tempo, a paixão de coleccionar que sempre distinguiu o hotel. Todos os anos, um artista é convidado a criar uma obra no hotel em diálogo com o ambiente e o espírito do lugarpor onde já passaram nomes como Rita Ackermann, Caragh Thuring, Matt Connors, Alex Israel, Stanley Whitney e Martin Creed, este último que tem agora uma instalação no recém inaugurado Don't Worry Bar, a novidade do hotel para 2021.