Liberdade 49, a nova residência de luxo da Avenida

A QuartoSala – Home Culture, gabinete de design de interiores, renovou um dos apartamentos do Liberdade 49, o novo empreendimento da avenida mais luxuosa de Lisboa. Pensada pela arquiteta Ana Costa, a remodelação do edifício original passou por profundas alterações, pensadas para aproveitar a luz natural da cidade, e a desta zona em particular.

Liberdade 49, o novo empreendimento residencial da Avenida que a QuartoSala decorou Foto: QuartoSala

Para projeto de interiores deste apartamento de cerca de 200 m2, a QuartoSala fez uma seleção criteriosa de marcas de design nacionais e internacionais como Living Divani, Maxalto, Poliform, Flos, Acerbis, juntamente com peças de criadores brasileiros como Jader Almeida ou Ariosto Amado, e de artistas portugueses como João Bruno Videira ou Sebastião Lobo.

Liberdade 49, o novo empreendimento residencial da Avenida que a QuartoSala decorou. Foto: QuartoSala

Liberdade 49, o novo empreendimento residencial da Avenida que a QuartoSala decorou. Foto: QuartoSala

"Acredito que esta sinergia é vantajosa para todos os intervenientes do projeto e para potenciais clientes," diz Pedro d'Orey, sócio fundador da QuartoSala. "Os apartamentos ganham valor após a nossa intervenção, o que permite aos visitantes ter uma noção mais realista e de melhor rentabilização do espaço."