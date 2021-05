Há novos brunches e buffets nos hotéis Vila Galé

Um pouco por todo o país, os hotéis Vila Galé querem voltar a juntar os portugueses (e o estrangeiros) à volta da mesa. De norte a sul, na cidade ou na praia, há muitas novidades gastronómicas para descobrir – e provar, claro.

Aos domingos, a partir das 12h30, os hotéis Vila Galé Coimbra, Vila Galé Porto Ribeira, Vila Galé Ópera (Lisboa) e Vila Galé Ampalius (Vilamoura) sugerem um brunch em modo buffet, sendo que nestes três últimos está também disponível a opção take away (€17,5).

Vila Galé Porto Ribeira, esplanada do hotel

Ainda no Vila Galé Ópera, em Lisboa, e apenas aos sábados à noite, pode também jantar enquanto assiste a um espetáculo musical, um programa perfeito para fazer a dois (€25 por pessoa).

Nos hotéis Vila Galé Ericeira, Vila Galé Collection Alter Real (Alter do Chão) e Vila Galé Clube de Campo (Beja) a aposta vai para um menu que cruza a gastronomia portuguesa com as de outras paragens em pratos como feijoada de búzios, moqueca de polvo ou bacalhau com broa. Está disponível também em modo buffet aos domingos ao almoço no Vila Galé Ericeira e aos jantares de sábado nas restantes unidades.

Vila Galé Ericeira, exterior do hotel

Destaque ainda para o buffet de açordas aos domingos ao almoço no Vila Galé Collection Alter Real (€18 por pessoa) e para o buffet alentejano, todos os sábados ao jantar no Vila Galé Collection Alter Real, e aos domingos durante o almoço no Vila Galé Clube de Campo e Vila Galé Évora.

Vila Galé Évora, entrada do hotel

Mensalmente, nos hotéis de quatro estrelas em funcionamento, os hóspedes ou visitantes podem provar uma especialidade regional portuguesa (€12).

Para os amantes da cozinha italiana, nada como visitar as pizzarias Massa Fina, atualmente abertas no Estoril e Praia da Galé (Albufeira), aos almoços e jantares e todo o dia na unidade de Vilamoura. Todas dispõem de take away.