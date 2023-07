Criador do ChatGPT lança uma nova criptomoeda

Foi no passado dia 24 de julho que Sam Altman, criador do ChatGPT, lançou a sua mais recente aposta no mercado das criptomoedas, uma moeda digital da Worldcoin, a WLD. Segundo o site oficial, esta empresa "consiste numa identidade digital que preserva a privacidade e, onde as leis permitem, uma moeda digital recebida simplesmente por seres humanos". Isto porque segundo o criador, o grande objetivo é distinguir seres humanos reais de robots criados pela inteligência artificial.



De acordo com o jornal britânico The Independent, a Worldcoin foi fundada há quatro anos embora só agora a moeda tenha chegado oficialmente ao mercado. Altman decidiu usar uma técnica infalível, oferecer parte da moeda em troca da digitalização da íris. Com isto, conseguiu em pouco tempo registar 2 milhões de utilizadores, dos quais, segundo a revista Visão, 170 mil são portugueses.

Mas como é que isto tudo é possível?



Para conseguir fazer parte desta nova moeda tem de se inscrever na aplicação "Worl", criar uma conta para aceder à sua carteira digital e depois fazer uma leitura presencial da sua própria íris utilizando a "orb" da Worldcoin, uma espécie de uma bola prateada que faz a captura da íris e assim consegue verificar se a pessoa é mesmo um ser humano real.



Tal como as outras moedas, esta usa a tecnologia blockchain - um banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações na rede de uma empresa – para permitir as transações.

Citado pela Reuters, Altaman afirmou ainda que a Worldcoin também pode ajudar a lidar com a forma como a economia será remodelada pela inteligência artificial, ajudando a atenuar as desigualdades de rendimentos, visto que apenas as pessoas reais podem ter esta moeda.