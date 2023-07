Três estâncias termais que são Património Mundial da UNESCO e por onde passaram celebridades

Estância Baden-Baden Foto: Turismo Alemanha

Baden-Baden é uma das mais famosas estâncias termais da Alemanha a nível internacional. A par dos benefícios das suas águas termais, indicadas para o tratamento de doenças reumáticas, das vias respiratórias ou das perturbações metabólicas, quem visitar estas termas não ficará indiferente à arquitetura Belle Époque. Os tratamentos estão disponíveis em variadíssimos espaços: no balneário romano Friedrichsbad, no moderno Caracalla Therme e nos spas de vários hotéis. Destaque para o Brenners Park-Hotel & Spa, desde sempre frequentado pela realeza, chefes de estado e celebridades.

A atriz alemã Marlene Dietrich chegou mesmo a classificar o Casino Baden-Baden como o "mais belo casino do mundo". Também Johannes Brahms passou aqui os seus verões entre 1865 e 1874. A casa onde residiu foi transformada em museu, atualmente encerrado para renovação. O museu Frieder Burda, desenhado pelo premiado arquiteto norte-americano Richard Meier e dedicado à arte moderna, com obras de Max Beckmann, Pablo Picasso, é outro que carece de uma visita. Ou o Stadtmuseum Baden-Baden, que contempla criações recentes em forma de pintura e escultura mas também de vídeo; ou o Museu Fabergé, do colecionador russo A. Ivanov, com cerca de 1.500 peças.

A música também ocupa lugar de destaque em Baden-Baden, que acolhe a maior casa de ópera e concertos da Alemanha, a Festspielhaus, onde atuam os melhores cantores líricos, orquestras internacionais, como a Metropolitan Opera New York, e reputadas companhias de bailado.

Estância de Bad Ems Foto: Getty Images

Bad Ems

A cerca de 70 quilómetros de Frankfurt, esta é uma antiga cidade imperial à beira do rio Lahn. Em tempos foi frequentada pelo imperador Guilherme I, o czar Alexandre II, bem como por figuras como Dostoiévski e Richard Wagner. A elegância dos edifícios, em especial do Salão de Mármore, os jardins e os eventos - das estreias mundiais de peças de teatro aos bailes cheios de glamour - fizeram com que muitos se encantassem por este local.

Ao todo, existem 15 nascentes de água – benéfica, por exemplo, no alívio de problemas digestivos ou do trato respiratório – destacando-se a Robert-Kampe, que atinge os 57º C e chega a ter um repuxo de 8 metros. Foi daqui que surgiram, há já 150 anos, as famosas pastilhas Emser, feitas dos sais minerais após a evaporação da água e muito apreciadas por cantores de ópera.

A oferta de serviços de bem-estar é ampla e diversificada. Inclui a primeira sauna fluvial flutuante da Alemanha, a maior clínica ayurveda da Europa, e Shinrin Yoku, a designação japonesa para "banhos de floresta", tratamentos de beleza e até de reabilitação.

Estância de Bad Kissingen Foto: Getty Images

Bad Kissingen

Já era uma estância termal no século XVI mas foi ganhando fama a partir de 1830 e, sobretudo, de 1874 com as visitas do chanceler do Império Germânico Otto von Bismarck. Outros visitantes célebres contribuíram para a sua reputação a nível internacional, nomeadamente Sissi, a imperatriz da Áustria, Leo Tolstoy, Theodor Fontane, George Bernard Shaw ou Richard Strauss.

Anualmente, são cerca de 250 mil as pessoas que visitam Bad Kissingen não só para usufruir dos benefícios das suas águas, mas também para relaxar ou recuperar de alguma enfermidade numa das várias clínicas especializadas.

Há variadíssimas coisas para fazer na cidade, desde passear pelo Kurgarten (o jardim central), criado para que os hóspedes socializassem; visitar as salas magníficas do Regentenbau, nomeadamente o salão principal, considerado uma das melhores salas de concertos da Europa; subir ao parque Altenberg para apreciar a paisagem; ou espreitar o jardim de rosas. Acrescem vários eventos como a Rakoczy Fest, no último fim-de-semana de julho, com música ao vivo e atores que encarnam antigas personagens como imperadores, reis e artistas famosos.