Encontro de estrelas: Diogo Rocha e Francis Paniego celebram a alta gastronomia ibérica

Chef Diogo Rocha, responsável pelo Mesa de Lemos. Foto: DR

Chef Francis Paniego, do restaurante El Portal de Echaurren. Foto: DR

No próximo dia 6 de junho, o , será palco de uma iniciativa gastronómica que celebra a culinária ibérica. Neste jantar especial, o, responsável pela cozinha do restaurante, acolhe o, chef do El Portal de Echaurren. Este encontro não só destaca a excelência culinária de Portugal e Espanha, como também promove a alta gastronomia fora dos centros urbanos.O Mesa de Lemos,, é um emblema da gastronomia nacional. Localizado na serena região do Dão, o restaurante oferece uma experiência que se funde com a tranquilidade e beleza naturais das vinhas que o rodeiam. Rocha, conhecido por valorizar os produtos e produtores locais,, utilizando ingredientes como a enguia da zona Centro, o cabrito da Serra do Caramulo e o requeijão da Serra da Estrela.Paniego, por outro lado, gere os restaurantes. Ambos os restaurantes situam-se no Hotel Echaurren, em La Rioja, e são conhecidos pela profunda ligação à tradição culinária riojana. O chef, cuja carreira foi moldada pela influência da mãe, Marisa Sánchez, uma prestigiada chef espanhola, destaca-se pelo uso criativo e elegante deA parceria entre Diogo Rocha e Francis Paniego prometeentre as cozinhas de Viseu e La Rioja, unindo a tradição e a inovação. Ambos os chefs compartilham umaO jantar do dia 6 de junhoPassos de Silgueiros, 3500-541 Silgueiros, Viseu.6 de junho. reservas@mesadelemos.com ou +351 961158503.