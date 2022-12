Um dia no Tivoli Carvoeiro. Sol de inverno, jantares vinícolas e passeios na praia

Portugal não tem, praticamente, sazonalidade (sim, esta afirmação pode chocar os leitores mais sensíveis, especialmente os que adoram o inverno). Pelo menos no que toca à restauração, não é raro que os hotéis estejam preparados para a sensação de um certo estado permanente de férias, como se fosse sempre verão, não fosse este um país de calor. Fazemos esta reflexão à beira de uma das piscinas do Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, em Lagoa, em inícios de novembro. "Está um dia como nem no verão vimos", diz alguém do staff. Estações do ano à parte, o sol de inverno faz-se acompanhar muito bem de um copo de vinho, neste cenário em particular.

A piscina exterior. Foto: DR

Comer e beber é precisamente o motivo da nossa aventura no Sul para descobrir os menus vínicos do The One, um dos vários restaurantes do hotel, que com regularidade convida uma casa vinícola para fazer duo com o chef Bruno Augusto, que aqui está desde 2020. Desta feita, é Dona Maria, de Júlio Bastos, que apresenta os seus vinhos mais recentes mas também as estrelas da quinta, que fica em Estremoz, no Alentejo.

Alguns dos vinhos Dona Maria. Foto: DR

Antes do jantar foi servido o rosé, com canapés, um vinho fresco e frutado q.b, bem seleccionado para aperitivo. Entre os pratos que provámos neste pairing com os vinhos Dona Maria, sobressaíram o knödel de tomate e papoila com lascas de bacalhau e rúcula, ou o risotto de tomate seco com manjericão e presunto, acompanhado do Dona Maria Amantis branco, que não ficou atrás do prato estrela do menu: jarret de borrego com polenta branca, acompanhado pelo Amantis Tinto.

O restaurante The One, onde decorrem as experiências de pairing de vinhos. Foto: DR

Por fim, e seguinda uma tradição tão portuguesa quanto francesa, foram servidos queijos de Nisa, Azeitão e Beira Baixa, para dar a provar um tinto especial: o Dona Maria Grande Reserva, tinto, um vinho encorpado e muito gastronómico. O preço da experiência é €60.

No dia seguinte, e caso fique, como nós, a passear pelo hotel, vale a pena visitar a piscina interior, que tem jacuzzi com jato de água quente, uma experiência restabelecedora de energias para quem tem um dia a dia mais stressante, e que pode ser ainda mais completa com uma visita ao spa (apetrechado, já agora, com os maravilhosos produtos Natura Bissé). A somar às facilidades, o hotel tem ainda um percurso de trekking que dá passagem para as praias mais próximas, a Praia do Carvoeiro, a Praia de Vale Covo e a Praia do Vale de Centeanes. Em dias frios, de sol, como estes que vivemos aqui, é um passeio que ultrapassa o apetecível: é verdadeiramente revigorante.

Um exemplo de uma Junior Suite Premium com vista para o mar. Foto: DR

Onde? Estr. do Farol 5, 8401-911 Carvoeiro Reservas The One: f.meira@tivoli-hotels.com ou 282351100