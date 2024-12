Eleitos os melhores cruzeiros de 2024, do luxo à expedição

Para quem nunca fez umas férias num cruzeiro, saber que navio ou companhia de navegação escolher pode parecer uma tarefa demasiado complexa. Certamente mais difícil do que escolher um hotel. Afinal, um resort no meio do mar não configura grande possibilidade de escapatória. Uma boa ideia é seguir opiniões de amigos e familiares. Ler e informar-se antes de gastar o seu dinheiro é sempre a melhor ideia de todas, e pode usar também os prémios Best in Cruise 2024 – literalmente, O Melhor Cruzeiro 2024 – para guiar a sua escolha. Pela primeira vez, estes prémios anuais da Cruise Critic são baseados não só em classificações de especialistas, mas também em avaliações de consumidores. O galardão abrange cruzeiros convencionais, fluviais, de luxo e de expedição.

As escolhas dos consumidores:

Melhor cruzeiro de luxo – nesta categoria, a escolha dos viajantes habituados a luxos náuticos recaiu sobre a companhia de navegação Crystal Cruises e sobre os seus dois navios: Crystal Symphony e Crystal Serenity.

Melhor cruzeiro de expedição – a Viking Cruises, com os seus dois navios Viking Octantis e Viking Polaris, abarbata o lugar de top desta categoria.

Melhor cruzeiro fluvial – aqui a vencedora foi a Avalon Waterways, com navios a operar na Europa, na Índia, no Sudoeste Asiático, na China e na América do Sul.

Melhor cruzeiro convencional – nem demasiado luxuoso e sem as especificidades da expedição, este é o patamar inicial dos cruzeiros, aquele que a maioria das pessoas experimenta antes de saltar para opções de nicho. A escolha recaiu sobre Margaritaville at Sea, com os dois navios, Paradise e Islander, que partem, respetivamente, de Palm Beach e de Tampa, nos Estados Unidos, rumo ao México e às Caraíbas.

O Explora I é um dos melhores cruzeiros de luxo do mundo, de acordo com os críticos especializados Foto: DR

As escolhas dos especialistas:

Melhor cruzeiro de luxo – para os críticos especializados, a Explora Journeys, com os seus dois navios Explora I e Explora II – o Explora III está a caminho –, tem as mais luxuosas viagens de cruzeiro. Quanto ao melhor navio de luxo que se fez ao mar em 2024 – ou seja, ainda a cheirar a tinta fresca –, um prémio atribuído exclusivamente pelos críticos, a escolha recaiu sobre o Ilma, um iate da Ritz-Carlton Yacht Collection.

Melhor cruzeiro de expedição – para os especialistas, a melhor companhia de navegação para fazer este tipo de viagem é a National Geographic-Lindblad Expeditions, com a sua respeitável frota de 20 navios, incluindo dois veleiros. Esta companhia organiza expedições por todo o mundo, incluindo à Antártida, à Patagónia, à Islândia, à Gronelândia, ao Egipto, às Galápagos, à Amazónia, ao Vietname, entre muitos outros destinos. No entanto, no que toca a itinerários, os críticos consideram que os melhores são da companhia de navegação Ponant. Com expedições a destinos polares, tropicais e subtropicais, da Antártida à Papua Nova Guiné, a Ponant leva os seus viajantes aos poucos locais que ainda permanecem intocados.

Melhor cruzeiro fluvial – o prémio desta categoria foi para a AmaWaterways. Esta companhia de navegação opera cruzeiros fluviais por toda a Europa, incluindo em Portugal, bem como em África, no rio Chobe, que atravessa o Botswana, a Namíbia, a África do Sul, o Zimbabué e a Tanzânia; ou no Egipto, através do rio Nilo; na Colômbia percorre o rio Magdalena; e na Ásia percorre o Mekong, que atravessa o Vietnam e o Cambodja; entre outros itinerários. Quanto ao melhor navio de cruzeiro fluvial lançado às água este ano, os críticos atribuem o prémio, em ex aequo, a dois navios: o Viking Hathor e o Viking Sobek, que navegam no Nilo.

Melhor cruzeiro convencional – aqui, os prémio subdividem-se em três categorias, com a Royal Caribbean a receber o prémio de companhia de navegação com melhores ofertas de cruzeiros convencionais; o navio Icon of the Seas – da Royal Caribbean –, recebeu o prémio de melhor novo navio; por último, na categoria de melhor rácio preço qualidade, a preferência dos críticos vai para a companhia de navegação Carnival Cruise Line.