Silenseas. O maior veleiro do mundo será amigo do ambiente

O livro do Guinness terá em breve mais um recorde nas suas páginas no que toca à construção naval. Espera-se que o maior veleiro do mundo, encomendado pelo grupo hoteleiro Accor à empresa de construção Chantiers de l'Atlantique, esteja em alto mar já em 2026. O design do Silenseas, como foi batizado, baseia-se na tecnologia de navegação à vela que a Chantiers de l'Atlantique tem vindo a desenvolver desde 2018. O veleiro de 220 metros de comprimento conta com três velas de fibra de carbono (tecnologia SolidSail), um material leve e resistente, cada uma com uma extensão de 1500 metros quadrados e com a possibilidade de serem dobradas.



O sistema de propulsão híbrido - energia eólica e motor a gás natural liquefeito (GNL) - tornará o Silenseas um modelo de referência no que toca à sustentabilidade, afirma Laurent Castaing, diretor executivo da Chantiers de l'Atlantique, na página de apresentação do navio. A ideia é que seja poupado cerca de 30 a 40% de combustível graças ao sistema de navegação.

O luxuoso barco será composto por 54 cabines de cerca de 70 metros quadrados, uma suíte presidencial de 1,415 metros quadrados com terraço privado, duas piscinas e dois restaurantes, sem esquecer um anfiteatro para espetáculos e os tratamentos de spa. Tanto a planta como a decoração interior serão da autoria do arquiteto Maxime d'Angeac. O navio terá capacidade para transportar até 120 passageiros.