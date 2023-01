World Traveller, o cruzeiro de luxo com destino à Antártida

Trata-se da segunda aposta do conceituado atelier OITOEMPONTO no que toca a cruzeiros de luxo de menores dimensões, responsável pelo design de interiores do World Traveller, um navio com destino à Antártida e lugares para apenas 200 passageiros.



A dupla franco-portuguesa - mente por trás das requintadas suítes do Four Seasons Hotel Ritz em Lisboa, do restaurante La Maison do Caviar em Paris ou do Monumental Palace Hotel no Porto - pensou o World Traveller como uma viagem ao passado, até à Dolce Vita italiana dos anos 50, uma década luxuosa e descontraída na medida certa.

Cruzeiro World Traveller. Foto: D.R

Na decoração, o desafio estava em combinar uma estética acolhedora, remetente à "alegria de uma casa de férias no mediterrâneo", com todas as necessidades possíveis e imaginárias, como um anfiteatro para 180 pessoas, 100 quartos, piscina, bar, restaurantes, ginásio, spa e sauna, explicam os designers em comunicado de imprensa, cujo atelier abriu em 1993. Por um lado, a experiência de Artur Miranda no mundo do design e da Moda contribui para uma visão moderna na área da decoração, aliada a um forte desejo de romper com os padrões clássicos. Por outro, Jacques Bec leva à equipa um pouco de elegância francesa e um imprescindível know-how.



Cruzeiro World Traveller. Foto: D.R

Cruzeiro World Traveller. Foto: D.R

Cada uma das 100 acomodações possui chuveiros de hidromassagem, vista para o mar (alguns quartos têm varanda) e todas as conveniências tecnológicas que os passageiros possam vir a precisar, como vídeo on demand. A paleta de cores privilegia os azuis, brancos e amarelos, tonalidades habitualmente ligadas a atividades marítimas, enquanto os azulejos, têxteis e carpetes se destacam pelos seus padrões hipnotizantes, também na mesma matiz.

Cruzeiro World Traveller. Foto: D.R

Sem descurar a componente da sustentabilidade, a "performance do navio atesta as mais recentes soluções tecnológicas para aproveitamento e reciclagem de recursos, incluindo o tratamento de águas residuais". A sua construção, em Viana do Castelo, teve um período de dois anos.