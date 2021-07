Costa Firenze, o cruzeiro de sonho cujo interior se inspira em Florença

Desenhado e construído pelanos estaleiros de Marghera, em, oé inspirado no renascimento florentino, ou seja, tudo aquilo que se identifica com a. "O design interior reflete a harmonia de um passeio por uma rua ou praça em Florença, começando pela escolha das cores, geometrias e formas do seu design interior. O elegante átrio Piazza della Signoria é simbólico e homenageia a praça florentina", lê-se, no comunicado de imprensa da empresa.Ascontinuam na, claro está, entre as melhores carnes da Toscana da Fiorentina Steak House, a experiência de provar os vinhos Marchesi Frescobaldi.do Costa Firenze passa pordiferentes numa semana de férias: Savona, Civitavecchia/Roma, Nápoles, Catânia, Palermo e Cagliari, que podem ser explorados em profundidade em, com escalas de mais de 10 horas nos respetivos portos.Entre o, o itinerário também permitirá aos passageiros redescobrir Malta, com uma escala em Valletta, e a partir de 12 de setembro também França (Marselha) e Espanha (Barcelona e Ibiza), com partida de Itália.Durante o, o Costa Firenze estará posicionado eme passará pelos Emirados Árabes Unidos , Catar e Omã. O itinerário de uma semana inclui Abu Dhabi, Doha, Muscat e uma paragem de vários dias no Dubai