La Mamounia voltou mais sumptuoso do que nunca e Marraquexe não fala de outra coisa

Era uma vez um palácio que condensava em si a magia imensa de viver em Marrocos. As suas cores, os seus aromas, os seus paladares, as suas tradições. Toda uma história envolta num misticismo difícil de conceber por palavras.

Esta poderia muito bem ser uma história de encantar, mas é melhor do que isso. Na verdade, trata-se da realidade do célebre hotel La Mamounia, em plena Marraquexe.

16 de outubro de 2020 foi, pois, uma data a reter já que foi neste dia que o La Mamounia reabriu, após meses de remodelação. Três figuras principais emergem: Pierre Jochem, o gerente geral e a dupla de arquitetos e designers Patrick Jouin e Sanjit Manku que protagonizaram esta enorme mudança.

Le Salon de Thé, La Mamounia Foto: La Mamounia

Para além do óbvio upgrade dos diferentes espaços já existentes, bem como a introdução de novos ambientes, pretendia-se uma alteração ao nível dos conceitos de alimentos e bebidas disponíveis, mais de acordo com um novo tráfego em termos de clientela. É que o paradigma do setor das viagens está a mudar e o La Mamounia não quis ficar para trás. Posto isto, que novidades esperar?

Restaurante L'Asiatique, La Mamounia Foto: La Mamounia

Primeiramente, estreitas parcerias. A começar pela associação ao chef francês Pierre Hermé, responsável por idealizar um novo cenário para os pequenos-almoços, snacks gastronómicos e, claro, o chá da tarde: o Salon the thé by Pierre Hermé. O conceituado chef pasteleiro torna-se também o diretor artístico do Bar Italian, onde se serve comida francesa. Também o célebre chef Jean-Georges Vongerichten estará presente, sendo responsável tanto pelo Restaurante Asiático como pelo Restaurante Italiano.

Restaurante L'Italian, La Mamounia Foto: La Mamounia

Depois, surgem espaços de descontração como nunca antes se viu: o Chulchill Bar, exclusivo a 20 lugares ou mesmo o rooftop do Restaurante Marroquino, que terá um DJ residente. Adicionalmente, surge um cinema multifuncional, que servirá também o propósito de espaço para lançamentos de produtos ou reuniões de trabalho.

Por fim, e não menos excitante, aparece Le Pavillon de la Piscine, totalmente remodelado e rodeado de stands de comida e espaços como o Sweet Corner by Pierre Hermé ou o Bar de la Piscine, com cocktails de exceção.

Le Pavillon de la Piscine, La Mamounia Foto: La Mamounia

Mas há muito mais a esperar do renovado La Mamounia, simplesmente perderia a graça se lhe revelássemos tudo. É que aqui, cada detalhe foi pensado ao mais ínfimo pormenor. Um lugar que encerra em si a verdadeira alma de Marrocos, no fundo uma experiência emocional a não perder. Mais uma, para juntar à sua bucket list.