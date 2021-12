Da Ásia à Europa. 5 destinos de sonho que estão abertos a viajantes totalmente vacinados

Croácia está aberta a viajantes que apresentem o certificado de vacinação. O país também está aberto a viajantes não vacinados que tenham recuperado do vírus entre 11 e 365 dias antes da sua visita e àqueles que possam apresentar um resultado negativo do teste Covid-19 feito dentro de 48 a 72 horas (dependendo do tipo de teste) após a chegada. Os não vacinados também estão autorizados a entrar na Croácia se fizerem um teste imediatamente após a sua chegada, depois isolar-se até que o resultado seja negativo. ondé Nast Traveler , tendo apenas que cumprir algumas normas. Alguns deles permitem a entrada de cidadãos não vacinados sem grandes implicações, desde que seja apresentado um teste válido negativo, outros só aceitam cidadãos vacinados, e a quarentena nunca é obrigatória.Por exemplo, aestá aberta a viajantes que apresentem o certificado de vacinação. O país também está aberto a viajantes não vacinados que tenham recuperado do vírus entre 11 e 365 dias antes da sua visita e àqueles que possam apresentar um resultado negativo do teste Covid-19 feito dentro de 48 a 72 horas (dependendo do tipo de teste) após a chegada. Os não vacinados também estão autorizados a entrar na Croácia se fizerem um teste imediatamente após a sua chegada, depois isolar-se até que o resultado seja negativo.

Croácia. Foto: Getty Images



O mesmo vale para a França: apresentar certificado de vacinação é a regra. Os viajantes não vacinados podem entrar no país se tiverem uma razão imperiosa - com declaração válida - para viajar e podem apresentar um teste covid-19 negativo dentro de 48 a 72 horas após a partida (dependendo do tipo de teste) junto com a declaração. Devem também concordar em isolar-se durante sete dias e podem ser sujeitos a testes aleatórios.

França. Foto: Getty Images



Islândia. Além do certificado de vacinação, os turistas que forem para este destino devem também fornecer um resultado negativo do teste à covid-19 realizado nas 72 horas anteriores ao embarcar num voo ou navio para a Islândia, mas não são obrigados a fazer um teste ou quarentena quando chegam ao país. Os viajantes que tenham recuperado do vírus nos 14 a 180 dias anteriores à viagem não são obrigados a fazer o teste antes de viajarem para o destino.

Islândia Foto: Getty Images



Junta-se à lista Singapura. Não há necessidade de fazer quarentena na chegada ao país. Sete a 30 dias antes da viagem, os viajantes vacinados precisam de obter um passe de viagem, fornecendo provas de vacinação e outras informações pessoais. Devem também obter um resultado negativo no teste PCR no prazo de 48 horas após a partida, depois testar novamente no aeroporto Changi, de Singapura, e esperar pelo resultado negativo. Por sua vez, o pais não permite a entrada de viajantes não vacinados.

Singapura Foto: Getty Images



Cambodja também facilita as férias neste destino. Os viajantes vacinados só têm que cumprir uma lista de requisitos. Para além de apresentarem prova de vacinação, devem também apresentar um resultado negativo do teste PCR no prazo de 72 horas após a partida e submeter-se a um teste rápido à chegada, depois esperar pelos resultados (normalmente 15 a 20 minutos) no ponto de entrada. Os viajantes não vacinados também podem entrar no país, mas devem ficar em quarentena durante 14 dias.



Cambodja Foto: Getty Images

Desde que o novo coronavírus surgiu que os nossos padrões (e cuidados) de viagem se alteraram. Há muito a considerar antes de decidir viajar, especialmente porque a variante Delta continua a espalhar-se e novas variantes como a Omicron continuam a surgir, embora já exista uma boa parte da população. Com a saúde e segurança das comunidades locais em mente, por agora, é de evitar viajar para países com altas taxas de infeção, baixas taxas de vacinação, e infra-estruturas médicas sobrecarregadas.Mas há pelo menos alguns paises onde os viajantes que estão vacinados podem viajar sem grandes restrições, de acordo com a C