Sete refúgios românticos para celebrar o Dia de São Valentim

Hotéis M’AR De AR

Durante todo o mês de fevereiro, os hotéis M’AR De AR Aqueduto e M’AR De AR Muralhas, em Évora, pensaram num programa especial que inclui estadia, jantar assinado pelo chef António Nobre e late check-out. Destaque para os menus exclusivos dos restaurantes Degust’AR e Sabores do Alentejo, que combinam ingredientes frescos e sabores regionais com um toque sofisticado. Os pacotes começam em €95 por pessoa, com opções que incluem spa e experiências gastronómicas.

Hotéis M’AR de AR Foto: DR

Convento do Espinheiro Historic Hotel & Spa

Este emblemático hotel em Évora convida os casais a descobrir a história de amor de D. Afonso V e Isabel de Portugal. Entre 14 e 28 de fevereiro, há pacotes com estadia, jantar à luz de velas, provas de vinho, visitas históricas e até passeios a cavalo. Com preços a partir de €349 para duas pessoas, é o cenário perfeito para uma experiência que combina charme, cultura e bem-estar.

Convento do Espinheiro Historic Hotel & Spa Foto: DR

Luz Charming Houses

No meio de um bosque, o Luz Charming Houses propõe um Dia dos Namorados sensorial com duas opções Be My Valentine: um jantar romântico às cegas ou uma experiência completa com estadia. Com valores a partir de €100 por casal, este espaço intimista promete criar momentos únicos e memoráveis.

Luz Charming Houses Foto: DR

Hyatt Regency Lisboa

Inspirado no filme To Rome, with Love, o Hyatt Regency Lisboa celebra o amor durante todo o mês de fevereiro com pacotes que incluem vistas deslumbrantes sobre o Tejo, amenities românticos e massagens exclusivas. Destaque para o jantar temático Letters on the Table, a €80 por pessoa, e para a experiência A Postcard from Lisbon, com preços a partir de €325.

Hyatt Regency Lisboa Foto: DR

Hotel Quinta das Lágrimas

No cenário da lenda de Pedro e Inês, o Quinta das Lágrimas apresenta pacotes de São Valentim a partir de €295, com estadia, jantar especial e acesso aos seus jardins memoráveis. Experiências adicionais incluem visitas guiadas e sessões fotográficas, que tornam esta viagem ao passado ainda mais especial.

Hotel Quinta das Lágrimas Foto: DR

Aqua Village Resort

Entre 13 e 15 de fevereiro, este resort em Oliveira do Hospital oferece uma experiência romântica que inclui uma noite no apartamento T1 Deluxe, jantar de degustação harmonizado com vinhos e acesso ao spa. Com preços desde €334, é uma opção perfeita para relaxar e celebrar o amor num ambiente luxuoso.

Aqua Village Resort Foto: DR

Vidago Palace Hotel

O Vidago Palace combina luxo e história numa experiência inesquecível para o Dia dos Namorados. Com valores a partir de €476,25, o programa inclui estadia, jantar romântico no Salão Nobre com menu do chef Vítor Matos e acesso à área wellness do spa. Ideal para casais que procuram conforto e requinte num cenário imponente.