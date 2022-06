Lodge Pops, as tertúlias veranis da Churchill's que vão agitar o Porto Foto: DR

DJ André Carvalho. Foto: DR

No Porto, as ruas voltaram a encher-se de turistas, os cafés e as esplanadas estão cheias e a cidade prepara-se para festejar o São João no dia 23 de junho. Para dar início às celebrações a rigor, a Churchill’s convida a visitar o reaberto 1982 Bar – um oásis de jardim nas Caves da marca, situado entre os armazéns e as ruas estreitas do Cais de Gaia, com uma vista desafogada sobre o rio Douro e a cidade do Porto.Para assinalar este regresso, a marca de vinho do Porto prepara-se para lançar a série "Lodge Pops", que combina música e pop-ups de comida inovadores no 1982 Bar, a acontecer uma vez por mês. Um plus? É a oportunidade para desfrutar dos premiados vinhos do Porto e Douro da Churchill’s ou experimentar cocktails de autor com vinho do Porto.O primeiro na série "Lodge Pops" da Churchill’s acontece dia 18 de junho e trará os Protest Kitchen ao 1982 Bar – um pop-up do chef Andrey Mikheev e do barista Fanis Stylianou, que vão trazer os sabores do Médio Oriente ao jardim. O menu, a arrancar pelas 13h, inclui entradas como pimentos grelhados com queijo de cabra, Tzatziki e húmus, pratos tradicionais como Shashlik e Asjapsandali, e, para terminar, o aguardado cheesecake basco, os famosos buns de cardamomo e outras surpresas. A música estará a cargo do DJ portuense André Carvalho.Os próximos "Lodge Pops" terão lugar a 23 de julho e 17 de setembro no 1982 Bar da Churchill’s com um alinhamento criativo semelhante.