Claus Porto chega a Tóquio

A marca portuguesa que se especializa na criação de sabonetes e fragâncias de luxo abriu no centro comercial Lumine Shinjuku 1, em Tóquio. "Os nossos perfumes e sabonetes de luxo são muito populares entre consumidores asiáticos, que visitam as nossas lojas e compram muito online", justificou Francisco Neto, CEO da Claus Porto. O parceiro da marca e diretor de Specialty Division na LOOK Inc., Kazuyuki Hoshi acrescentou que "esta loja é um marco importante no cenário lojista de Tóquio trazendo um pouco de Portugal ao coração desta metrópole".



Loja Claus Porto em Tóquio

A marca nasceu em 1887 pela mão de dois empresários alemães, apaixonados pelo norte de Portugal. Atualmente, a Claus Porto está em mais de 60 países. A marca continua com a mesma visão, desenvolver perfumes e cosméticos, com a filosofia de fabrico artesanal e rótulos com padrões desenhados à mão.

Loja Claus Porto em Tóquio Foto: Claus Porto

Para além da loja no continente asiático, a Claus Porto anunciou que, em parceria com o World Of Wine, vai abrir uma loja pop-up no Porto. Na base da marca, estão as tradições portuguesas, como tal, este projeto visa celebrar a diversidade de vinhos nacionais, como completa Francisco Neto, "A região dos vinhos, as paisagens e a história da cidade andaram sempre lado a lado com a história da Claus porto, dessa forma, é inevitável marcarmos a presença neste espaço, que, acreditamos, será um local especial de visita da cidade".

Loja Claus Porto em Vila Nova de Gaia Foto: Claus Porto

Esta pop-up está localizada em Vila Nova de Gaia, na Rua do Choupelo 39, Loja 1 e promete ter as coleções mais emblemáticas da marca, como os sabonetes Classico e Deco, a linha para homens Musgo Real, e a coleção Agua de Colonia, com fragâncias inspiradas nas paisagens portuguesas.