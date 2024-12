Comer ramen numa estação de comboio?

Depois de ter conquistado os fãs de ramen em Benfica, o Ramen Station, o mais recente projeto dos fundadores do Ajitama Ramen Bistro, António Carvalhão e João Azevedo Ferreira, trouxe o seu conceito para o Campo Pequeno. Inspirado pelas movimentadas estações de comboio japonesas, o restaurante combina a eficiência e a simplicidade destas com a qualidade elevada do ramen, recriando uma experiência que é tão autêntica quanto deliciosa.

A arquitetura recria elementos característicos das estações japonesas, desde sinaléticas em néon até detalhes decorativos que evocam a modernidade e tradição do Japão. Foto: Arnaldo Celanni

Ao entrar no Ramen Station do Campo Pequeno, é impossível não sentir a vibração das estações nipónicas. A arquitetura, assinada pelo atelier JCFS Architects, recria elementos característicos das estações japonesas, desde sinaléticas em néon até detalhes decorativos que evocam a modernidade e tradição do Japão. A esplanada, com capacidade para 32 lugares, está prevista para inaugurar em 2025, complementando os 33 lugares disponíveis nos dois pisos do restaurante. O branding, desenvolvido pela Ataska Creative Studio, é uma celebração visual que reforça a autenticidade da experiência.

A visão de António Carvalhão e João Azevedo Ferreira é clara: tornar o ramen acessível a todos, sem comprometer a qualidade. O conceito do Ramen Station foca-se na rapidez e na eficiência, algo essencial no dia a dia de quem procura uma refeição saborosa e descomplicada. Como o próprio António mencionou, "no Japão, muitos dos melhores restaurantes de ramen estão localizados em estações de comboio. Queríamos trazer essa essência para Portugal, aliando simplicidade e autenticidade".

O conceito do Ramen Station foca-se na rapidez e na eficiência, algo essencial no dia a dia de quem procura uma refeição saborosa e descomplicada. Foto: Arnaldo Celanni

O menu do Ramen Station é intencionalmente simples, mas cada detalhe foi pensado ao pormenor pelos fundadores, apaixonados pela cultura e gastronomia japonesa. Há três opções de ramen, cuidadosamente elaboradas para agradar a diferentes paladares, mas para a nossa visita ao Ramen Station, a escolha recaiu no Sublime Vegan e ficámos surpreendidos com a qualidade do prato. O caldo tinha uma profundidade de sabores que rivaliza com os de base animal, e a frescura dos noodles é muito evidente. O ovo extra, para quem aprecia este complemento, estava perfeitamente preparado. Decidimos arriscar e pedir o nível 1 de picante, mas de referir que para os amantes de pratos quentes, o nível um pode saber a pouco. Existem ainda as opções com caldo de frango: o Amazing Shio, um clássico suave, perfeito para quem está a começar a viagem pelo ramen, diz-nos um dos sócios fundadores e o Incredible Miso, rico em sabor e cheio de umami, é uma opção robusta para os verdadeiros apreciadores deste prato. Está disponível com três níveis de picante, para agradar tanto a iniciantes quanto aos mais aventureiros.

Sublime Vegan Foto: DR

O Ramen Station procura ser mais do que um restaurante; é uma extensão da paixão dos seus fundadores pela cultura e pela gastronomia japonesa. Após várias viagens ao Japão e centenas de taças de ramen provadas em restaurantes, incluindo muitos situados em estações de comboio, a dupla decidiu trazer essa essência para Lisboa. Um dos pilares deste projeto é a frescura e a qualidade dos ingredientes, com destaque para os noodles, feitos diariamente com uma máquina importada diretamente do Japão. Este equipamento permite ajustar as receitas de acordo com o tipo de ramen, garantindo noodles frescos, personalizados e com uma textura que eleva cada prato. Foram meses de desenvolvimento, com mais de 30 versões testadas, para atingir a perfeição, mostrando o compromisso em oferecer uma experiência autêntica.

As entradas incluem gyozas, tanto de carne como vegetarianas, que chegam à mesa com uma textura estaladiça e um sabor delicioso, e edamame, perfeito para abrir o apetite. Para sobremesa, há os já famosos mochis nos sabores manga/maracujá, chocolate com avelã e framboesa. Nas bebidas, destaca-se a cerveja artesanal da casa, a Underground Biru, infusionada com alga Kombu. É uma escolha perfeita para acompanhar uma tigela de ramen, mas há também opções como chá de matcha e limonada caseira.

As entradas incluem gyozas, tanto de carne como vegetarianas, que chegam à mesa com uma textura estaladiça e um sabor delicioso. Foto: DR

Com dois espaços já em funcionamento — Benfica e Campo Pequeno —, os fundadores não escondem a ambição de expandir ainda mais. O objetivo é claro: uma "estação de ramen em cada bairro", tornando o prato mais apreciado do Japão numa escolha diária para os portugueses.

Seja para um almoço rápido, um jantar descontraído ou até para takeaway, o Ramen Station tenciona continuar a ser uma referência para os amantes de ramen em Lisboa. Para os curiosos que ainda não experimentaram, fica o convite: embarquem nesta viagem de sabores e descubram porque é que o Ramen Station é uma paragem obrigatória na rota gastronómica da cidade.



Onde? Ramen Station Campo Pequeno. Quando? Quinta a segunda-feira, das 12h-15h, para o almoço; e das 19h-23h, para jantar, sendo que aos sábados e domingos, o horário do almoço estende-se até às 15h30.