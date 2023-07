Os segredos de Brad Pitt para estar “cada vez mais novo”

Não é novidade o êxito que a beleza de Brad Pitt faz em qualquer lugar. Após anos continua a ser um dos atores cuja beleza e charme naturais encantam várias gerações. Há poucos dias o ator foi notícia por causa de umas fotografias, dos momentos em que filmava um anúncio com a atriz Karina Beuthe. Nelas, Pitt apareceu de cabelo curto, barba cortada e com uma indumentária em tons de branco que não passou despercebida aos fãs e aos paparazzi.



O ator, que em dezembro celebra os 60 anos, continua com uma pele e um físico invejável, sendo a prova viva de que a idade é só um número. Em 2022 Brad lançou a sua própria marca de produtos de beleza, a Le Domaine, em que os produtos são feitos a partir de 96% de ativos naturais - será esse um dos seus segredos? Alguns especialistas explicaram à revista Telva quais são os possíveis segredos de Brad Pitt para conseguir manter este ar tão jovem.

Processos estéticos

São muitos os atores e as atrizes que durante a sua vida recorrem a pequenas cirurgias para melhorarem algo no rosto, e Brad pode não ser a exceção. Não é certo que já o tenha feito, mas pode muito bem ser umas das razões para conseguir um rosto limpo e sem rugas. Por vezes recorrer a ácido hialurónico para preencher a zona das olheiras e as rugas da testa é meio caminho andado para uma pele mais jovem. "Para esbater as rugas dinâmicas da testa, entre as sobrancelhas e os pés de galinha, os neuromodulares continuam a ser o tratamento estrela para corrigir as rugas de expressão", afirmou a médica espanhola Mar Mira, especialista en medicina estética e nutrição, à Telva.

Já alguns especialistas do The Beauty Concept, um centro de estética e beleza, apontam possíveis tratamentos com ultra-sons focalizados ou liftings não evasivos que acabam por formar novo colagénio nas camadas mais profundas da pele combatendo as rugas e hidratando ainda mais a pele.

Alimentação e exercício

Em várias entrevistas ao longo da sua carreira, Brad confessou que o exercício é um hábito regular na sua rotina, admitindo que só descansa uma vez por semana e o resto dos dias pratica exercícios que estimulam o aparelho cardiovascular e alguns mais localizados: o ator gosta de começar às segundas com um treino de peito e ombros e às terças com um treino de pernas e abdominais. Pratica também artes marciais e ioga e ao domingo aproveita para descansar e recuperar os músculos.

Quanto à alimentação, opta por uma dieta rica em proteínas, maioritariamente ingerindo alimentos como ovos, frango, peixe, fruta, arroz integral, papas de aveia e também alguns vegetais. Hidratos de carbono e gorduras é algo que não entra na lista de compras do ator.