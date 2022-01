As casas das celebridades mais procuradas do mundo

Embora um estilo de vida luxuoso não esteja ao alcance de todos, isso não nos impede de saber onde os multimilionários gastam a sua fortuna – o que vestem, o que conduzem, onde almoçam e até onde vivem – ainda para mais se forem figuras conhecidas. Para os mais curiosos, a companhia de seguros Confused criou uma lista com as casas das celebridades mais pesquisadas do último ano, com base nos dados do Google. Aqui está:

1.Elon Musk - 1,321,500 pesquisas

Surpreendido por a casa do multimilionário norte-americano ser a mais pesquisada de 2021? Nós também não. Poderá é surpreender-se com o facto de Elon Musk, apenas um dos homens mais ricos do mundo, não viver numa mansão luxuosa. Segundo diversos meios de comunicação, o fundador da Tesla vive numa casa ‘Boxabl’ alugada, qual casa de bonecas, no valor de 50 mil dólares, junto à sede da sua empresa Space X.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Boxabl (@boxabl)

2.Drake - 1,002,500 pesquisas

Em segundo lugar temos o cantor de rap canadiano. A decoração interior da mansão de Drake é digna de um palácio – mármore por todo o lado e tetos altos. A propriedade foi imaginada pelo arquiteto Ferris Rafauli.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BOCA DO LOBO® (@bocadolobo)

3. Kim Kardashian - 842,500 pesquisas

Sabemos que a estrela do reality show Keeping Up With the Kardashians orgulha-se da sua casa. Exemplo disto são as inúmeras fotografias que publica no Instagram. O estilo é totalmente minimalista, com uma paleta de cores neutra.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Kim Kardashian West (@kimkardashian)

4. Kylie Jenner - 678,000

Em quarto lugar temos Kylie Jenner, uma das irmãs mais novas de Kim Kardashian. Localizada no bairro de Holmby Hills, em Los Angeles, a mansão de Jenner foi imaginada pelo conhecido designer de interiores Martyn Lawerence Bullar. Tem sete quartos, 14 casas de banho e uma sala de cinema.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ashley Prophete FL Realtor (@ashley_therealtor)

5. Messi - 458,500 pesquisas

Em Barcelona, a casa da estrela de futebol argentina está situada numa zona de invejar, em Castelldefels. A propriedade tem um pequeno campo de futebol, piscina, ginásio interior e um parque infantil para os três filhos de Messi.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

6. Will Smith - 397,70 pesquisas

O ator norte-americano e a sua mulher, Jada, queriam que a sua casa em Calabasas, na Califórnia, fosse um verdadeiro retiro pessoal. Para tal, contrataram Stephen Samuelson, o arquiteto Harry Perez-Daple e a designer de interiores Judith Lance. A propriedade de 42 milhões de dólares tem campos de basquetebol e de golfe, estúdio de gravação e sala de cinema.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mohammad Aaquib (@_toronto_virtual_tours__)

As celebridades que também perfazem esta lista são:

7. Justin Bieber - 385,90

8. Kendall Jenner - 382,400

9. Ariana Grande - 360,800

10. Tom Brady - 284,100

11. Jeffree Star - 264,700

12. Eminem - 246,700

13. Billie Eilish - 231,400

14. Kanye West - 214,100

15. JoJo Siwa - 213,300

16. Cristiano Ronaldo - 210,800

17. Taylor Swift - 199,600

18. Travis Scott - 192,900

19. Harry Styles - 178,800

20. Khloe Kardashian - 178,400