Javier Bardem emociona-se durante a cerimónia de entrega dos prémios Goya

Javier e Penélope. Foto: Getty Images

A sua vitória não foi propriamente uma surpresa, mas o mesmo não se pode dizer das palavras que se lhe seguiram. Jfoi reconhecido com um prémio Goya de melhor ator pelo seu desempenho em O Bom Patrão, papel que lhe tem valido vários elogios. A película, realizada por Fernando Léon de Aranoa, amigo do ator, estava nomeada em 20 categorias e ganhou cinco, incluindo melhor realização e melhor filme, batendo a concorrência de Mães Paralelas, de Pedro Almodóvar.Ao subir ao palco do Palácio das Artes Rainha Sofia, em Valência, no último dia 12 de fevereiro, o ator começou por elogiar o trabalho dos seus colegas de profissão nomeados. Mas foi quando abordou a sua vida pessoal que o discurso se tornou especialmente emocionado. O ator, que é casado com a também atriz Penélope Cruz, agradeceu à mulher, "que amo, respeito, admiro e com quem celebro todos os dias." Referiu ainda os dois filhos do casal, levando a atriz, que assistia a plateia, às lágrimas.Por fim, falou da outra grande mulher da sua vida, a mãe,, que morreu em meados do ano passado. Descreveu "a mulher que me deu à luz, que me ajudou a sobreviver, que me ensinou a gostar desta profissão, que era um exemplo de empenho, uma atriz imensa e um dos melhores seres humanos que já conheci" e terminou a olhar para o céu.