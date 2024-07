Arvad: Um refúgio de enoturismo no coração do Algarve

O nome "Arvad" significa "refúgio". Foto: DR

A história do Arvad entrelaça-se com a do rio, quando há mais de 2500 anos os Fenícios descobriram o Arade, próximo de Silves, e nele encontraram um porto seguro para as suas embarcações.e reflete a essência acolhedora deste local. Os Fenícios trouxeram consigo ânforas vinárias, uma tradição que inspira a produção vinícola atual, que respeita os métodos tradicionais da região., Pedro Garcia de Matos adquiriu a propriedade e iniciou um projeto ambicioso que culminou na. Com o engenheiro Bernardo Cabral, um enólogo premiado, à frente da produção, o Arvad tem agora uma gama diversificada de vinhos, incluindo Branco, Rosé, Tinto e Negra Mole, todos com um sabor distintamente algarvio., Mafalda Garcia de Matos, filha do fundador, lidera o projeto, com uma visão clara de dinamizar e expandir o Enoturismo no Arvad. "A nossa missão é trazer experiências de Enoturismo únicas, que tirem partido e enriqueçam a oferta turística da região Algarvia, e posicionar o Algarve enquanto região de vinho de qualidade", afirma num comunicado. Esta visão tem-se traduzido numaque combinam vinho, gastronomia e a beleza natural do Algarve.Um dos, queaté ao final de setembro,. Estas sessões vibrantes oferecem uma mistura perfeita de boa música, vinhos de qualidade e petiscos regionais. Com umDesde a "Prova Express", com um custo de €20 por pessoa e degustação de três vinhos, até à "Prova da Descoberta", a mais completa, que inclui cinco vinhos premium e uma seleção de iguarias regionais por €50 por pessoa, há uma opção para cada gosto e preferência, há formatos para todos os gostos.Para aqueles que procuram umaCom um custo de €60 por pessoa, incluem uma tábua de enchidos, conservas regionais, sandes de presunto no bolo do caco, espetada de tomate baby com queijo mozzarela, sumo natural, água e um vinho colheita à escolha. Este momento permite desfrutar da serenidade do Arvad, num cenário recatado entre as vinhas, com vista para o rio Arade.O Arvad é mais do que um simples destino de enoturismo; é um. Seja através das vibrantes "Sunset Sessions", das provas de vinho cuidadosamente selecionadas ou dos piqueniques intimistas, cada experiência no Arvad é desenhada para desacelerar e descobrir a verdadeira essência do Algarve.