Fendi inaugura primeiro Beach Club em Marbella

Hoje em dia, asexpandem-se para outras coisas além do vestuário. Muitas são as que se lançam em restaurantes, cocktail bars e galerias. Aé a mais recente casa de luxo a, apresentando aquele que é o seuno exclusivo, em. Este é um dos melhores resorts de praia em Espanha.No novo Fendi Beach Club , há cabanas e salões ao ar livre, decorados com mesas às, em homenagem às campanhas icónicas da marca. Em maio de 2023 foi lançada a- uma coleção baseada nas coleções dos arquivos da maison, primavera/verão 1990 e primavera/verão 1993, juntamente com códigos-chave definidos pelo diretor criativo Kim Jones.O clube de praia também conta come umade praia, decoradas com almofadas vermelhas e amarelas. Os tons vermelhos e brancos dos chapéus de sol complementam o logo da marca e oslevam até a areia. Uma área única onde os hóspedes podem relaxar enquanto podem experimentarA Fendi completou a sua chegada a Marbella comdisponíveis no resort de luxo para os hóspedes, dando-lhes a oportunidade de viverem umaE para quem deseja comprar roupas de banho da nova coleção, ficará satisfeito em saber que o resort também abriu umadurante o verão (e há uma boutique recém-inaugurada na esquina também). A loja em Puente Romano alberga a, uma linha que reflete o passado e o presente da marca, a par de peças icónicas como as malas Peekaboo e Baguette, que custam mais de 3 mil euros.foi fundada por Adele e Edoardo, que começaram com uma loja de carteiras e uma oficina de peles Fendi em, em. A colaboração com o icónico designercomeçou eme durou 54 anos. Hoje,(quarta geração da família Fendi) é a diretora criativa de joias da empresa. O beach club estará aberto ao público até ao final de setembro.