Anmer Hall é a residência preferida dos príncipes de Gales. Eis porquê

A casa de Anmer Hall, em Norfolk, oferecida ao casal por Isabel II. Foto: Getty Images

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Kate em Fakenham Garden Center (Norfolk), durante o primeiro compromisso público desde o início da pandemia. O centro de jardinagem fica perto de Anmer Hall. Foto: Getty Images

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Holkham Beach foi precisamente o local escolhido pelos príncipes de Gales para fazer parte do vídeo de família que marcou o seu décimo aniversário de casamento. No vídeo vemo-los a brincar na areia, divertidos num passeio pelo campo e a grelhar marshmallows. Nestas imagens é possível ter um pequeno vislumbre da propriedade (vídeo acima).

Serviço do dia de Natal na Igreja de Sandringham, a 25 de dezembro de 2022. Na zona de Norfolk, onde se situa a residência. Foto: Getty Images

é umaao estilo georgiano, situada na vila de Anmer em, Inglaterra. Foi construída no século XIX, numa, entretanto já alugada a empresários, funcionários públicos e membros da família real britânica.Pertence à família real britânica desde 1862 e foi usado como residência privada por George V e pela rainha Mary, e mais tarde pelos Duques de Windsor. Atualmente, é a, umapor parte da, em 2011.Desde então, sempre que podemnos seus deveres reais, e enquanto os três filhos estão de férias escolares, este é um dos locais de eleição de William e Kate. Ambos adoram passar o tempo livre nesta que é a sua residência de campo. Durante a, também se, tendo sido partilhadonas suas redes sociais, com o ator britânico Stephen Fry, em que no finala bater palmas com os pequenos George, Charlotte e Louis.E eles não se limitam ao espaço da propriedade privada. Jálocais ou até noem King's Lynn. Aque conseguem teré uma das principais razões que osEm fevereiro de 2020, Kate levou o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis a fazeremem Burnham Market. E parece que ae a tradicionalsãoÀ revista britânica Hello , uma fonte próxima revelou recentemente que a "é frequentadora assídua do Mable's Paint Pot, ela. É por isso que ela gosta tanto daqui, elese é porqueaqui, permitindo que continuem com as suas vidas."Além disso, também costumam. As pessoas da zona sabem bem fazer praia por lá, com eles por perto, sem chamarem à atenção. À revista Hello, um morador local revelou: "Eles, é a maneira perfeita para eles aproveitarem a praia, mas longe das multidões. Holkham é incrível - é- com uma enorme extensão de areia branca, dunas e, embora seja muito popular, nunca parece movimentada, pois é muito grande."Anmer Hall também fica perto da propriedade de, onde a realeza tradicionalmente passa o. A casa georgiana tem, umae umusaram a propriedade como, quando o príncipe estava a trabalhar comoaérea da East Anglian Air Ambulance.começou a sua educação ali bem perto, na, onde Charlotte também passou os primeiros anospara o Apartamento 1A do. Posteriormente, mudaram-se paraem, antes de as crianças se matricularem na Lambrook School em Berkshire.