Um brunch com uma vista panorâmica

Ao chegar ao oitavo piso do Hotel Mundial, onde se localiza o Varanda de Lisboa, os sentidos são imediatamente despertados pelas iguarias que repousam sobre as mesas. Com um mural que ocupa a parede paralela à porta e um bar circular que se encontra preenchido por comida, não sabemos por onde devemos de dirigir os nossos olhares - a gastronomia ou a vista? Este brunch, que se encontra disponível nos domingos de julho, vai das 12h30 até às 14h30.

Ao chegar ao oitavo piso do Hotel Mundial, onde se localiza o Varanda de Lisboa, os sentidos são imediatamente despertados pelas iguarias que repousam sobre as mesas. Foto: @varandadelisboa

Começando pela pastelaria, a secção é um verdadeiro festim para os amantes de doces, com croissants, napolitanas e pain au chocolat. A padaria complementa com uma impressionante variedade de pães – desde pães de leite a pães de sementes – acompanhados de compotas de várias frutas, manteiga, guacamole, iogurtes e cereais. Para aqueles que preferem opções mais leves e frescas, a zona das saladas é imperdível. Aqui, encontram-se saladas simples e compostas, destacando-se a salada de frango, a salada de grão com bacalhau e a salada de massa com queijo da ilha, amêndoa e chouriço, entre outras. Cada prato é cuidadosamente preparado para garantir frescura e sabor em cada mordida.

As opções quentes não deixam ninguém indiferente. Bacon crocante, ovos mexidos, legumes salteados, salsichas, feijão e mini panquecas são apenas algumas das delícias disponíveis - dando destaque à maquina de panquecas que se encontrava ao balcão. Para os que gostam de petiscar, há uma variedade de aperitivos, como mix de salgados e tábuas de queijos e enchidos. A cereja no topo do bolo foi, sem dúvida, a secção de sobremesas. O buffet de doces oferece uma gama irresistível de doces que promete satisfazer os mais gulosos. Tudo isto pode ser acompanhado por uma seleção de bebidas incluídas no menu, que vão desde café americano, leite, chá, água aromatizada, sumos até ao espumante.

Para quem prefere algo mais personalizado, a opção à la carte está disponível, com pratos entre os €6 e os €13. Foto: @varandadelisboa

Para quem prefere algo mais personalizado, a opção à la carte está disponível, com pratos entre os €6 e os €13. As sugestões variam desde uma tosta de legumes com ovo escalfado até a um bagel com salmão fumado e queijo creme, garantindo que há algo para todos os gostos. Além disso, o Varanda Lisboa é uma excelente opção para um programa em família. As crianças até aos 10 anos usufruem de um desconto especial, pagando apenas €15, tornando este brunch uma experiência acessível e memorável para todos.



Onde? Praça Martim Moniz 2, 1100-341 Lisboa. Quando? Todos os domingos de julho das 12h30 até 14h30.