SUD Lisboa celebra sétimo aniversário com calendário especial

O programa "Pool Experience" é o ponto de encontro para os amantes de boa música, antes ou depois do jantar, acompanhados por snacks e uma nova carta de cocktails de assinatura, desenvolvida pela equipa de bar. Foto: DR

Cataplana 7 Mares Foto: DR

Entre as novas criações, destacam-se cocktails como Jalapeño e Coentros, Sumo Lima e Espuma Abacaxi, refletindo um compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental. Foto: DR

Em 2017, a zona ribeirinha de Belém viu nascer um novo espaço: o SUD Lisboa., marcou o início de uma nova era na forma de experienciar a capital portuguesa. Agora, ao celebrar o seu sétimo aniversário, continua a ser um ponto de referência, combinandosobre o Tejo, a Ponte 25 de Abril e o Cristo-Rei com uma oferta multifacetada que atrai uma clientela diversa e exigente.Passados sete anos, o SUD Lisboa continua a ser um dos destinos mais procurados, tanto a nível nacional como internacional, graças à sua constante aposta na qualidade e inovação dos seus serviços. Pode ser descrito como sendo, desde o corporativo ao diplomático, trendsetters, grupos de amigos e famílias. Este local, proporcionando experiências únicas num ambiente contemporâneo e cosmopolita.Para comemorar esta data especial, o espaço preparou, destacando a sua gastronomia mediterrânica com um toque lusitano, sob a orientação do chef Executivo Patrick Lefeuvre. Entre as novidades, encontram-se a Cataplana 7 Mares e a salada de sapateira, citrinos, pickles de pepino e pimenta rosa, disponíveis. Relativamente ao, este é um espaço versátil, ideal para qualquer momento do dia, com um bar, esplanada e uma piscina no "rooftop". Este local proporciona experiências lifestyle, que se prolongam pela noite com música ao vivo e DJs residentes.Por outro lado, o, com uma vista magnífica sobre o Tejo, promete o melhor verão da capital. Com acesso à piscina infinita de água salgada, o programaé o ponto de encontro para os amantes de boa música, antes ou depois do jantar, acompanhados por snacks e uma nova carta de cocktails de assinatura, desenvolvida pela equipa de bar. Entre as novas criações,como "Jalapeño e Coentros", "Sumo Lima" e "Espuma Abacaxi", refletindo um compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental.Desde o início, o SUD Lisboa foi pensado como um projeto inovador, integrado em dois edifícios interligados na Avenida Brasília. Este empreendimento representou uma nova fase nos investimentos turísticos em Lisboa, destacando-se como a estreia do Grupo SANA, fora das unidades hoteleiras.