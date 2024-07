Arrebita Bio. Celebração gastronómica em Idanha-a-Nova

Programação Foto: DR

Duranteentre nomes consagrados e novos talentos, irão deliciar os visitantes com pratos únicos preparados a partir de produtos biológicos certificados. Entre os nomes em destaque encontram-se Ljubomir Stanisic (100 Maneiras), Marlene Vieira (Marlene), Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho), Pedro Pena Bastos (Cura) e Tiago Bonito (Largo do Paço),O Arrebita Idanha Bio distingue-se pela qualidade gastronómica, mas também pelo seu. Em 2023, tornou-se, utilizando produtos de circuitos curtos agroalimentares e economia circular. Este ano, o objetivo é alcançar a certificação Ouro, garantindo queOrganizado pela Amuse Bouche Storytellers, o festival tem como missão descentralizar os eventos gastronómicos das principais cidades, promovendo a gastronomia biológica e, tornando a experiência mais acessível. Além da oferta gastronómica, asob o tema "Uma saúde, um planeta".e a presença de representantes de Bio-Regiões de todo o mundo. Destaca-se também uma peça artística criada pelo Boom Festival.O festival conta ainda com a presença de vários outros chefs ao longo dos 10 dias. Por exemplo,e nos dias seguintes, chefs como Gil Fernandes continuarão a surpreender com as suas criações culinárias.s. Para mais informações, visite o site oficial. Segunda a sexta: 18h00 - 00h00; sábado e somingo: 12h00 - 00h00.