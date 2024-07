Pa.te.os, em Melides, eleito o Melhor Hotel de Design & Arquitetura

Em plena vila de Melides, este hotel foi distinguido nos prémios da Condé Nast Traveler de Espanha, numa gala que aconteceu no dia 3 de julho em Madrid. Os prémios distinguem os melhores hotéis, resorts e destinos nacionais e internacionais, entre outras categorias. Este hotel tem o toque especial dos arquitetos do Atelier Aires Mateus, dos engenheiros da Fasquia e do grupo Primosfera. "A criação do conceito que apresentamos, focado na maximização da experiência e utilização do espaço exterior, intenta promover o bem-estar e harmonia com a natureza, num profundo respeito da herança alentejana", afirmam Miguel e Sofia Charters, proprietários do Pa.te.os, que se inspiraram na arquitetura árabe, que se destaca mais a sul do País.

"Mais do que um hotel, Pa.te.os pretende ser um lugar que sublima a emoção pela natureza, pela arquitetura e pela beleza ascética. Implantado numa propriedade de 80 hectares com vista para a Serra da Arrábida, o Atlântico e os carvalhais de Grândola, Pa.te.os é composto por quatro villas totalmente equipadas. Cada uma das quatro casas independentes tem uma tipologia e tamanhos diferentes, com capacidade máxima para 14 pessoas e pode ser reservada individualmente ou em conjunto.", pode ler-se no artigo da Condé Nast Traveler, que anuncia a eleição dos grandes vencedores da gala deste ano.

Este hotel tem o toque especial dos arquitetos do Atelier Aires Mateus, dos engenheiros da Fasquia e do grupo Primosfera. Foto: Francisco Nogueira

Os Condé Nast Traveler Awards estão entre os prémios mais importantes da indústria, os únicos destinados aos melhores hotéis do mundo, e que mantêm a visão que faz da Condé Nast Traveler uma publicação única em todas as suas edições: Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, Médio Oriente, China, Índia e Itália, e com chegada prevista à Alemanha em setembro de 2024.