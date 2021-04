Um lugar exclusivo em Portugal para os clássicos da BMW

O grupo BMcar, parceiro do BMW Group em Portugal há quase 30 décadas, inaugurou na passada terça-feira, dia 6, um centro de assistência para os clássicos BMW. A empresa de referência no sector dedica-se ao comércio e distribuição automóvel e conta com 260 colaboradores e cinco stands distintos no país – em Braga, Viana do Castelo, Barcelos, Póvoa do Varzim e Porto Circunvalação. Agora, e à semelhança de outros países europeus, o BMW Classic chega a Portugal.

BMcar BMW Classic Foto: BMcar





"Um espaço único no país e raro em todo o mundo" é assim que a BMcar apresenta o seu novo cento de assistência técnica. Foram 600 mil euros e 1.000 m² para levantar o projeto BMcar BMW Classic, uma área concebida especialmente para "cuidar" dos clássicos da BMW construídos até ao final da década de 1980.

BMcar BMW Classic Foto: BMcar

Curioso? Na prática clientes ou fãs assumidos podem contar com um serviço de manutenção, reparação e restauro. E não se preocupe porque a compra de peças originais para o seu clássico também é possível, já que a BMW assegura 85% deste serviço. A acompanhá-lo nesta recém-inaugurada instalação, que também servirá como espaço de exposição, estarão profissionais da área como consultores e técnicos.

Segundo o CEO da marca, Pedro Rodrigues "O BMcar Classic era um dos grandes objetivos da estratégia da BMcar para 2021 (…) Apresentamos um serviço totalmente diferenciador, composto por uma equipa especialista certificada pela BMW, que irá assegurar diariamente o cumprimento dos mais rigorosos parâmetros de qualidade"