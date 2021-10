José Gameiro, o piloto mais velho a participar numa prova de todo-o-terreno a contar para a taça do mundo

O empresário e antigo piloto de Todo-o-Terreno, que venceu recentemente uma batalha contra a covid-19, José Gameiro autopropôs-se a participar numa competição de Todo-o-Terreno como piloto da equipa Motivo-JCB e irá também participar na 35ª edição da Baja Portalegre 500, que se realiza de 28 a 30 de outubro, com António Saraiva na copilotagem.

José Gameiro Foto: DR



Aos 76 anos, o empresário torna-se o piloto mais velho do mundo a participar numa prova de Todo-o-Terreno integrada na Taça do Mundo. À MUST, e no Centro Hiperbárico de Cascais, conta que o segredo está nos treinos semanais, na preparação mental e na medicina hiperbárica, uma terapia que fornece grandes quantidades de oxigénio a todos os tecidos do corpo e pode restaurar o organismo após cada sessão intensiva de treino. As sessões de oxigenoterapia hiperbárica facilitaram-lhe a destreza dos movimentos, a melhoria da condição física, a resistência ao cansaço dos treinos e a rápida recuperação ao vírus.

Este desafio vem na altura certa uma vez que passaram dez anos desde a sua última competição, um gosto que adquiriu através do filho, apaixonado por motas e provas de rali. Mas o percurso inicial de José Gameiro distancia-se da pilotagem. Entre 1967 a 1980 esteve ligado ao Exército Português, tendo frequentado vários cursos militares de Operações Especiais, Comandos e outros. Licenciou-se também em Economia e Sociologia e Ciências da Conduta, nos anos oitenta, pela Universidade Nova de Lisboa, tornando-se empresário pouco depois, com a fundação da MOTIVO - Comércio e Motivação de Mercados, empresa na áera da construção. É Comendador da Ordem do Império Britânico.

José Gameiro Foto: DR

Chegou à pilotagem mais tarde, tendo feito provas em Portugal, Espanha, Brasil, Marrocos e Dubai, e conseguiu dezenas de palmarés até ao ano de 2011. O seu percurso nesse período culminou com a homenagem na 13ª Gala do Desporto de Cascais, como vencedor da Taça Nacional de Veteranos Todo-o-Terreno, e terceiro classificado do Campeonato de Portugal Vodafone de Todo-o-Terreno, Condutores - Grupo T1.



"O meu objetivo é voltar ao Todo-o-Terreno, é um novo momento, até agora sinto-me preparado. Vou competir com um Mini ALL4 da BMW XDrive, a empresa de competição da BMW" conta à MUST. "Intimida-me ter um azar no início, uma vez que o Todo-o-Terreno é um desporto que obriga a muita improvisão. O co-piloto só nos diz as notas que são muito graves (como um precipício à direita). Depois tem muita intuição envolvida. Como não vou ter o tempo desejável para treinar, vou ter que me adaptar com um andamento razoavelmente forte. Ao longo da minha carreira tive sete a oito acidentes fortes. O meu objetivo é chegar ao fim, ainda a competir."