Pode o calor afetar a autonomia de um carro elétrico?

A Recurrent, uma empresa que todos os anos estuda e testa veículos de forma a analisar a relação entre as suas baterias e a autonomia, realizou um estudo que concluiu que o calor pode realmente afetar a autonomia dos veículos elétricos. No entanto, esta consequência apenas se torna significativa se as temperaturas atingirem 38ºC ou mais.

Apesar de não citar marcas nem modelos, este estudo mostra que quando o calor se faz sentir alguns automóveis chegam a registar uma queda na autonomia de 31%. No entanto, de acordo com a revista El Motor, o diretor executivo da empresa, Scott Case, referiu que estes resultados são um pouco limitados pois a maior parte da condução é feita abaixo das temperaturas que causam as quedas de autonomia. Citado pela mesma revista, Gress Less, diretor do Laboratório de Baterias da Universidade de Michingan, nos Estados Unidos, explicou que isto acontece devido à química que se encontra nas baterias, "quando a temperatura ultrapassa os 40 graus, começa a haver uma quebra da camada de emissão passiva no ânodo - elétrodo pelo qual a corrente entra e os eletrões saem do sistema - e essa quebra faz com que o eletrólito líquido seja consumido, o que reduz a vida útil da bateria", afirmou o Scott Case.



amenizar os problemas que o calor pode trazer à bateria do seu carro, é recomendado que não faça viagens longas durante os dias de maior calor e também que tente escolher um ponto de recarga o mais abrigado possível do sol.



No ano passado, esta mesma empresa realizou um estudo que concluiu que as temperaturas negativas também têm um impacto nocivo. No estudo, os investigadores viram que o Ford Mustang Mach-E e o Volkswagen ID.4, quando sujeitos a temperaturas que atingiam graus negativos, registaram quedas de 30% na autonomia.