As formas mais eficazes de proteger o carro do sol

São vários os problemas que o sol pode causar no carro - estragos na pintura e no interior do veículo são os mais comuns, mas não são os únicos. Há muitos outros apetrechos de um veículo que deve proteger do sol, como os sistemas elétricos e também a mecânica do carro. Mas, então, o que fazer quando a alternativa é estacionar na sombra?

Verificar a mecânica do automóvel

O primeiro passo é certificar se as correias estão em condições e se tem a quantidade certa de anticongelante. O calor exterior junto com o aquecimento do carro é uma combinação que pode, a dada altura, correr mal, podendo levar ao estrago total do motor. É, por isso, importante dar uma vista de olhos ao nível da água e do óleo do automóvel.

Nos meses de mais calor, é importante verificar as correias, a água e o óleo do automóvel. Foto: Unsplash

Com o calor que se tem sentido nos últimos dias, é normal que tenha a necessidade de ligar o ar condicionado durante algum tempo, o que pode levar a danos na bateria. Outra das verificações duplas a fazer.

É também importante ver a pressão dos pneus, não só nesta altura, mas o ano inteiro, porém quando as temperaturas aumentam e a estrada aquece, o risco de um pneu rebentar é ainda maior.

Proteja o exterior e o interior do veículo

Os problemas anteriormente referidos não são os únicos que pode enfrentar, são muitas as coisas que podem ficar danificadas devido ao sol direto no carro. O volante a perder a cor é uma delas, ou os bancos que eram pretos a ficarem castanhos, e até a pintura do carro que pode ficar visivelmente estragada. Tudo isto pode ser atenuado com pequenos gestos de prevenção.

Conseguir um lugar à sombra é o ideal, mas sabemos que nem sempre é possível, e quando isso acontece é importante que tenha um protetor para colocar no tablier protegendo assim o volante, o próprio tablier e ainda os bancos. Se possível, deixar uma frecha da janela aberta é também uma ótima opção.

Proteja o tablier com um protetor e os bancos com capas. Foto: Pexels

Por último, proteja os bancos com capas, lave o carro com alguma regularidade de forma a proteger a pintura e encere o exterior do automóvel proporcionado com isso uma camada de proteção entre a pintura e os raios ultravioleta.