Pela primeira vez, na Europa, foram vendidos mais automóveis elétricos do que a gasóleo

A venda de automóveis elétricos superou a venda daqueles a gasóleo (ou diesel) pela primeira vez na União Europeia, segundo o relatório da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), referente ao mês de junho. No geral, testemunhou-se um aumento no registo de carros (17,9%) no primeiro semestre de 2023, atingindo 5,4 milhões de unidades vendidas.



Exceto a Hungria, todos os mercados da UE apontam melhorias no mês de junho, incluindo os quatro maiores: Alemanha (24,8%), Espanha (13,3%), França (11,5%) e Itália (9,1%). O mesmo acontece em termos semestrais: Espanha (24,0%), Itália (22,8%), França (15,3%) e Alemanha (12,8%).





No sexto mês do ano, a quota de mercado dos veículos elétricos a bateria alcançou os 15,1% (10,7% em junho de 2022), ultrapassando os automóveis a gasóleo (de 17,4% em 2022 para 13,4% em 2023). Os novos registos de elétricos na União Europeia aumentaram 66,2% - atingindo as 158 252 unidades - posicionando-os como terceira escolha entre quem compra carros novos, tendo o gasóleo caído para quarto lugar.



O mercado dos Países Baixos foi o que revelou maiores ganhos percentuais no que toca aos elétricos, com 90,1%, seguido da Alemanha (64,4%) e de França (52%). Mesmo assim, há países que viram a sua percentagem de vendas a gasóleo subir, como a Roménia (22,4%).

Os veículos híbridos (incluem um motor de combustão e pelo menos um motor elétrico) continuam a ser a segunda escolha dos consumidores, tendo subido no escalão de popularidade entre 2022 e 2023 (de 21,6% para 24,3%). Os seus registos aumentaram 32,4% em junho, atingindo 254,1 mil unidades, e 27,9% desde janeiro. De novo, são os maiores mercados que lideram esta mudança: Alemanha (59,1%), Itália (29,9%), França (27,9%) e Espanha (22,7%).



Porém, e aqui sem surpresas, o mercado de automóveis movidos a gasolina na Europa continua a ser o mais concorrido. Cresceu 11% em junho, totalizando 379 067 unidades. No entanto, a sua quota sofreu um ligeiro decréscimo, de 38,5% em junho de 2022 para 36,3%. Foram vendidos mais de dois milhões de carros a gasolina no primeiro semestre deste ano, mais 15,9% comparando com 2022.