As 100 motas mais icónicas de sempre, das vintage às mais recentes

O que têm em comum os entusiastas de motocíclos e os colecionadores de livros? Uma estante (ou várias) recheada de obras sobre as máquinas de duas rodas mais icónicas de sempre, sendo a grande novidade na prateleira o Ultimate Collector Motorcycles, um volume duplo XL descrito como uma "curadoria inigualável das derradeiras motas de coleção de todos os tempos", segundo a editora TASCHEN.

Volume duplo 'Ultimate Collector Motorcycles', €750, à venda na Taschen. Foto: Tashcen

Mais de 900 páginas com joias de todos os tipos, datas e características, das super-raras às clássicas. Foto: Taschen

Ao longo das 940 páginas encontramos exemplares de todos os tipos, datas e características, dos super-raros aos clássicos, sem esquecer os que venceram competições de GP e outras tantas conhecidas pelas suas grandes dimensões e conforto, por norma eleitas para viagens longas, apenas para enumerar alguns. Muitos exemplos fazem atualmente parte de coleções privadas – e por são isso raramente vistos – ou estão expostos em museus, como a MV Agusta 500 4C de 1957 que levou John Surtees, o único piloto a vencer mundialmente competições de duas e quatro rodas, à vitória no Campeonato do Mundo. A Aston Martin AMB 001 de 2020 e a Hildebrand & Wolfmüller de 1894, bem como aquelas com que competiram grandes nomes do mundo das corridas, completam a mostra.

Muitos exemplos fazem atualmente parte de coleções privadas – e por são isso raramente vistos – ou estão expostos em museus. Foto: Tashcen

O volume duplo está limitado a mil exemplares. Foto: Tashcen

Histórias pormenorizadas sobre cada modelo acompanham as belas fotografias dos mesmos, tiradas especialmente para a edição da obra, limitada a mil exemplares. Destaque ainda para as entrevistas com figuras sonantes da área - George Barber, fundador do Barber Vintage Motorsports Museum, nos EUA, Sammy Miller, piloto e fundador do Sammy Miller Motorcycle Museum; ou Gordon McCall, co-fundador do The Quail Motorcycle Gathering, evento de renome mundial também realizado nos Estados Unidos –, tesouros de arquivo e um prefácio escrito pelo apresentador e comediante Jay Leno. Ultimate Collector Motorcycles está à venda por €750.