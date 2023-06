Este é o primeiro combustível sintético para carros clássicos

Foi durante o mês de junho que a Coryton, uma empresa britânica, lançou a sua primeira gasolina de origem vegetal. Sustain Classic - é este o nome da gama do biocombustível feito à base de plantas que já se encontra à venda.

Com um nível de octano - capacidade que o combustível tem para resistir a altas temperaturas - superior a 98 e um teor de bioetanol - combustível gerado pela decomposição de resíduos orgânicos e que pode afetar o progresso do desflorestação - inferior a 1%, foi pensado exclusivamente para carros clássicos dada a grande existência destes no Reino Unido (cerca de meio milhão). No entanto, não há uma razão que impeça um automóvel que funcione a gasolina de o usar. Inicialmente terão três tipos de combustíveis disponíveis, o Super 80, o Super 33 e o Racing 50, o número que consta no nome indica a percentagem de materiais sustentáveis que são portadores, esta varia entre os 33% e os 80%.

Mas então como é que este combustível ajuda o ambiente? Segundo a Coryton, com o uso de produtos produzidos a partir de resíduos agrícolas o combustível acaba por usar o carbono já existente na atmosfera, resultando numa reciclagem e não na formação de mais gases poluidores.

Modelo clássico da Porsche. Foto: Hayes Potter/Unsplash

Na Europa, em 2035, vai começar a ser proibida a venda de novos veículos com motor de combustão o que faz com que estes combustíveis sintéticos não tenham um grande futuro por cá. Apesar de vários fabricantes terem tentado equiparar os biocombustíveis aos carros elétricos, nomeadamente a Porsche, a Comissão Europeia não facilitou, afirmando que "as gasolinas e gasóleos sintéticos poluem quando são queimados num motor de combustão".

O facto dos sistemas de combustíveis dos automóveis mais antigos sofrerem com a gasolina moderna foi uma das razões que levou a Coryton a desenvolver esta gama sustentável. Segundo a empresa, estes riscos acabariam por "ser atenuados pelos biocombustíveis". De acordo com o site da empresa, o preço varia entre os €4 e os €6 por litro, um valor um pouco acima do que que estamos habituados.