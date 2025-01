Porsche celebra 50 anos de 911 Turbo com exposição e relógio

O ano 2024, que chegou ao fim, foi o ano em que o Porsche 911 Turbo fez 50 anos. Se andou distraído/a e a data lhe passou despercebida saiba que ainda vai a tempo de celebrar, já que o Porsche Museum, em Estugarda, preparou uma exposição especial, que conta a história do modelo, e que pode ser visitada até dia 12 de janeiro. Se Estugarda é longe e fria, pode sempre festejar a data comprando um carro do modelo – a Porsche agradece – ou o novo relógio comemorativo: um cronógrafo automático com edição limitada de 500 peças.

O 911 Turbo redefiniu a performance e o design automóvel Foto: Porsche

Se anda com vontade de visitar o Museu da Porsche, agora é uma boa oportunidade. Esta jornalista foi conhecê-lo no ano pouco depois de abrir, há uns bons 15 anos, e sempre jurou que havia de voltar – não que seja, necessariamente, uma fã do mundo automóvel, mas porque a história da Porsche está entrelaçada com a história da Europa do século XX e é muitíssimo interessante ver como as duas se foram desenrolando.

A exposição "Beyond Performance: 50 Years of Porsche Turbo" está patente até dia 12 de Janeiro no Porsche Museum em Estugarda Foto: Porsche

O próprio Porsche 911, lançado em 1964 – que está também de parabéns pelos seus 60 anos – é o modelo mais famoso da marca e tornou-se um ícone da modernidade e do sucesso, um verdadeiro símbolo aspiracional que, com a versão Turbo se tornou estratosférico. O 911 Turbo é um carro desportivo revolucionário que redefiniu a performance e o design automóvel. E é também o carro de sonho de muitos Millennials – que começam agora a chegar àquela fatídica fase da vida em que, por alguma razão desconhecida, dá mesmo vontade de comprar um carro potente.

O visitante é levado numa numa viagem cronológica através da história do 911 Turbo Foto: Porsche

A história do icónico 911 Turbo começou com uma revelação dramática no Salão Internacional do Automóvel em Frankfurt, a 13 de setembro de 1973, onde um protótipo com a inscrição "Turbo" nas asas traseiras captou, pela primeira vez, a atenção do público. Em 1974, no Salão Automóvel de Paris, a Porsche apresentou oficialmente o primeiro 911 Turbo ao mundo – o primeiro carro desportivo de produção em série no mundo equipado com um turbocompressor controlado por gases de escape. Além disso, contava com um motor boxer de seis cilindros e 3.0 litros, impulsionado por um único turbocompressor, que produzia impressionantes 260 cavalos de potência. Este avanço tecnológico, desenvolvido por Hans Mezger e pela sua equipa, representou uma transferência de uma tecnologia típica dos carros de corridas para um veículo de estrada. A conquista da equipa de engenharia foi resumida por Mezger da seguinte forma: "O motor turbo dispara onde outros motores param."

O Chronograph I original foi lançado em 1972 Foto: Porsche

Para além dos seus muitos sucessos no mundo das corridas, o 911 Turbo deixou uma marca indelével na cultura popular. E é todo esse legado que o Museu da Porsche decidiu homenagear, com a exposição intitulada Beyond Performance: 50 Years of Porsche Turbo, que leva os visitantes através numa viagem cronológica, dando a conhecer alguns modelos raramente vistos.

O Porsche Design Chronograph I – 50 Years 911 Turbo Edition tem edição limitada a 500 peças Foto: Porsche

Entre os destaques estão o primeiro protótipo do 911 Turbo de 1973, o exclusivo 911 Turbo oferecido como presente de aniversário a Louise Piëch em 1974, e carros-conceito que anteciparam o design do Turbo. Através de esboços, modelos de argila e exibições em tamanho real, a exposição ilustra como a forma sempre seguiu a função no design do Turbo, com cada elemento estilístico a servir um propósito específico. Simulações de realidade virtual e elementos multimédia interativos fazem com que a exposição cative tanto os entusiastas mais fervorosos como os visitantes ocasionais.

Foi o primeiro relógio do mundo com este look "black on black" Foto: Porsche

Para os tais entusiastas mais fervorosos, há o Porsche Design Chronograph I – 50 Years 911 Turbo Edition. Um relógio cujo mostrador vai, muito claramente, buscar inspiração aos manómetros do carro que lhe dá o nome. O Chronograph I original foi lançado em 1972 e foi inovador na sua simplicidade e funcionalidade. Foi o primeiro relógio do mundo todo preto, apenas com os ponteiros e os números do mostrador em branco. Mostrador esse que está decorado com o logotipo Porsche Design dos anos 70. A caixa é feita de titânio ultra-leve e durável.

No coração do Chronograph 911 Turbo 50 Years encontra-se o calibre Porsche Design WERK 01.200 – movimento certificado pelo COSC, com a complicação de cronógrafo flyback, que permite iniciar, parar e reiniciar o cronógrafo com uma única operação. Tem edição limitada a 500 peças e custa cerca de 11 mil euros, se o conseguir encontrar.