Os 50 anos do Porsche 911 Turbo

Ano da graça do Senhor de 1974. Apesar do choque petrolífero que há um ano afetava a Europa, a 3 de outubro o Salão Automóvel de Paris abria portas, pródigo em apresentações mundiais: Citroën CX, Fiat 131 Mirafiori e VW Golf. E no stand da Porsche, uma novidade: pela primeira vez, o construtor alemão lançava um modelo de série com turbocompressor. Era um motor 3-litros, que desenvolvia uns invulgares (para a época) 260 cavalos e levava o novo modelo aos 250 km/h de velocidade máxima.

A 1ª geração do Porsche 911 Foto: DR

A 1ª geração, agora cinquentenária

A Porsche tinha experimentado a tecnologia turbo pela primeira vez em competição (Can Am e Le Mans), com bons resultados, mas a passagem para a produção em série revelava dificuldades que era preciso ultrapassar. Logo à partida, a entrega da potência às rodas traseiras era brutal, difícil de dosear, e chegava como um coice, o que aumentava a desagradável tendência que o eixo traseiro já tinha de "ultrapassar" o eixo dianteiro. O Porsche 911 era, então, um modelo de comportamento caprichoso e difícil de domesticar, do qual apenas os melhores condutores conseguiam tirar boas prestações sem acabarem a olhar para o sentido errado da estrada. Depois, a resistência dos componentes mecânicos: sujeitos à brutalidade do motor, a embraiagem, a caixa (que teve de ser de quatro velocidades, em vez das cinco que a Porsche já utilizava) e o próprio bloco e peças móveis, como válvulas e pistons, poderiam não resistir e apresentar problemas numa utilização mais alongada do que umas meras duas ou três corridas. Mas os engenheiros da Porsche operaram milagres e conseguiram domar (um pouco) a "besta" e torná-la capaz de entrar nas linhas de produção em série.

Do lado estético, o 911 Turbo entraria para a história com os seus guarda-lamas alargados, os pneus de generosa largura e, principalmente, o imponente aileron traseiro, alcunhado de "cauda de baleia, "prateleira" e outros epítetos mais ou menos bem intencionados. Ainda hoje a passagem de um Porsche 911 Turbo faz virar cabeças e, em muitos casos, suspirar.

A 3ª geração do Porsche 911 Foto: DR

1977: a barreira dos 300 cavalos é ultrapassada

Mediante um aumento da cilindrada (para os 3300 cm3) e de otimizações no funcionamento do motor, a potência de 300 cavalos era atingida. O modelo recebia o 'codename' interno de 930, um número que transportou para as pistas e ainda hoje é sinónimo de clássico da velocidade. Nos anos que se seguiram, a potência foi sempre aumentando: 320 cavalos a partir de 1991; 360 em 1993, com a cilindrada aumentada para 3.6 litros; e em 1995, 408 cavalos (!), com a adoção de um segundo turbo. A aceleração dos zero aos 100 km/h era agora de 4.5 segundos, a velocidade máxima atingia os 290 km/h (a Porsche nunca foi grande adepta de a limitar eletronicamente) e a tração integral fazia a sua entrada na gama 911, conferindo maior segurança a um modelo que se tinha transformado num supercarro.

Novo motor de 500 cavalos em 2010 - Porsche 911 7ª geração Foto: DR

Anos 2000: (ainda) mais potência, menos combustível

Parece paradoxal? Sim, mas é real. Logo em inícios de 2000, através de uma arquitetura de motor (ainda e sempre o 6-cilindros opostos, evidentemente) com quatro válvulas por cilindro, gestão eletrónica do ‘timing’ dessas mesmas válvulas e arrefecimento a água, a potência passou para os 420 cavalos, o 0-100 era abatido em 4.2 segundos e a velocidade máxima fixada em 305 km/h. E seis anos depois, a caixa automática Tiptronic S permitia, pela primeira vez, acelerações mais rápidas do que a caixa manual (3.7 segundos dos 0 aos 100, contra 3.9), com a velocidade máxima, essa, a atingir em ambos os casos os 310 km/h. A potência tinha, entretanto, subido para os 480 cavalos.

Para assinalar os seus 50 anos, o fabricante alemão lança agora uma série especial, adequadamente limitada a 1974 unidades, que recupera o design dos anos 70, Foto: DR

Novo motor de 500 cavalos em 2010

Sim, quinhentos cavalos, por extenso. Um motor concebido de raiz tinha agora 3800 cm3 de cilindrada e desenvolvia meio milhar de cavalos-vapor. Mas era mais económico que o seu antecessor, poupando 16% de combustível. ‘Noblesse oblige’, havia nisto uma razão subjacente: colocar o 911 Turbo abaixo da nova legislação norte-americana que passou a taxar fortemente os motores mais "gulosos". O mercado da terra do Tio Sam continua a ser a mais importante fonte de vendas da marca alemã.

Edição especial para comemorar os 50 anos. Foto: DR

Venham mais 50 anos!

Ao longo destas cinco décadas, o Porsche 911 Turbo manteve-se fiel à filosofia que o viu nascer. É um clássico desportivo que conseguiu tornar-se intemporal. E mais do que revoluções, foi sofrendo evoluções. Para assinalar os seus 50 anos, o fabricante alemão lança agora uma série especial, adequadamente limitada a 1974 unidades, que recupera o design dos anos 70, mas aproveita o que de melhor a tecnologia atual oferece: motor de 3700 cm3, 650 cavalos (!), 2.7 segundos dos 0 aos 100 km/h (!!) e, pasme-se, 8.9 segundos para atingir os 200 km/h (!!!).