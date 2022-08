Sustentabilidade e casas inteligentes. A maior feira de decoração do país acontece em Lisboa

A maior feira de decoração do país instala-se na FIL, em Lisboa, para dar a conhecer o melhor que o setor tem a oferecer, de mobiliário a têxteis. Este ano, a 45ª edição da Intercasa – Living & Design tem como tema a sustentabilidade, um domínio que cada vez mais se torna impossível "deixar para amanhã". Determinado em garantir um futuro de qualidade às gerações futuras, o evento procura aproximar-se de um estilo de vida mais responsável e, assim, de um novo público.



A sustentabilidade de uma casa não se espelha apenas no conjunto de padrões energéticos eficientes ou no tipo de fonte de energia que é utilizada, mas também no modo como os móveis são desenhados e construídos, quais os materiais escolhidos e a quantidade de "lixo" que é produzido no processo. Ao longo de quatro dias, os visitantes poderão assim descobrir que é possível criar ambientes sustentáveis e modernos, com foco em três temas essenciais - economia circular, eficiência energética e tecnologia.

A isto acrescentam-se duas grandes novidades: a LxDesign, que será uma área dedicada ao Design de Produto segmento Casa, onde poderemos conhecer melhor o mercado nacional, com destaque para os designers de produto, os Gabinetes de Arquitetura de Interiores, os Agentes Criativos e as Start-ups; e a CASA IDEAL 2022, um projeto que, tal como o nome indica, recria uma casa em tamanho real. Trata-se de uma área premium onde poderemos encontrar conceituados designers de interiores e arquitetos que irão ajudar os visitantes a criar o lar com que sempre sonharam.

Por fim, e para quem deseja renovar ou rechear a casa, podemos contar com a apresentação das últimas tendências do setor de mobiliário de interior e exterior, iluminação, complementos de decoração e têxteis.



Onde? Feira Internacional de Lisboa. Quando? De 6 a 9 de outubro, das 14h às 22h (exceto domingo, que encerra às 20h). Bilhetes: €8 (individual), €14 (pack de 2) ou €20 (pack de 3). Disponíveis aqui.