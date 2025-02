Nova bola oficial da Women's Champions League presta homenagem a Lisboa

A bola oficial da Women's Champions League fará a sua estreia nos quartos-de-final da competição, jogo previsto para 18 de março, acompanhando as equipas até à grande final em Lisboa.

O design da bola apresenta uma base marcante em branco e azul, com toques de laranja e amarelo que evocam as cores vibrantes associadas à capital portuguesa. Os detalhes intrincados nos painéis em forma de estrela celebram os icónicos azulejos que adornam muitos edificios em Lisboa, conferindo uma ligação cultural e estética à cidade.

Além do seu design apelativo, a bola foi produzida com uma tecnologia sustentável, que aumenta a precisão e a durabilidade. Destaca-se ainda o compromisso social associado: 1% do valor das suas vendas será destinado a programas que promovem causas sociais em todo o mundo.

Este lançamento não só celebra a rica cultura lisboeta, como também reforça o compromisso da UEFA e da Adidas com a sustentabilidade e responsabilidade social no desporto.