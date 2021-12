Tecnologia: as melhores luzes para dar vida à casa

Quando imaginamos e pensamos a decoração da casa, nem sempre a iluminação é top of mind ou uma prioridade. Embora relegada para quinto, sexto, sétimo lugar da lista de melhoramentos, a iluminação certa é capaz de dar toda uma nova vida à casa. Ainda para mais se estivermos a falar da iluminação mais conectada do mundo. Já imaginou o que seria se pudéssemos adaptar a intensidade da luz, o brilho e as cores com um simples toque? Isto seria o acabar do choque matinal ao acender a luz da casa de banho ou simplesmente o modo perfeito para adaptar o ambiente ao mood – para ler um bom livro, para desfrutar de uma conversa prolongada à mesa, para acompanhar o filme nas tardes frias de inverno...

Perfeito para iluminar a casa este Natal Com o sistema de iluminação sem fios Philips Hue é possível controlar facilmente a luz e criar a atmosfera certa para cada momento a partir de qualquer dispositivo móvel. Este sistema é ainda compatível com os assistentes de voz disponíveis no mercado (Home, Siri, Alexa...) e permite uma nova experiência de entretenimento, maior controlo e segurança em casa e, sobretudo, bem-estar.

Não só é conveniente (sem fios, controlo fácil através do telemóvel ou por voz...) como é eficiente. Este sistema de iluminação com luz LED brilhante combina energia com tecnologia intuitiva. Resultado: uma casa mais inteligente, mais confortável, mais eficiente e (muito, mas mesmo muito) mais divertida. Haverá presente melhor do que este?

As nossas sugestões:

Tubo de luz Play Gradient

Perfeito para momentos divertidos

É o step up do cinema em casa. Com este tubo compacto de luz, disponível em preto e em branco, pode projetar uma combinação de luz colorida – com milhões de cores à escolha – e, assim, criar um ambiente único – perfeito para os serões de filmes, as tardes de música ou as noites sem fim mergulhadas nos jogos. O tubo pode ser colocado por cima ou por baixo da televisão e girado para iluminar em qualquer direção, com inúmeras opções de iluminação. Qualquer que seja a escolha, uma coisa é certa: este tubo de luz vai transformar qualquer sala de estar.

Tubo de luz Play Gradient, €179,95 (PVP)

Barra de luzes Hue Play

Perfeita para casas com decoração elegante

Também disponível em preto e em branco, esta barra de luzes permite criar um amplo efeito de iluminação. A barra pode ser posta no chão, vertical ou horizontalmente, ou instalada na parte traseira da televisão (suportes já incluídos). Com milhões de cores à escolha e inúmeras opções de iluminação, é perfeita para mergulhar no filme, na série, na música com a magia da luz. Esta barra é fornecida com uma fonte de alimentação que permite conectar até três barras de luz.

Barras de luzes Hue Play, €69,95 (PVP)

Lâmpada em globo com filamento

Perfeita para casas vintage e design industrial

À primeira vista até parece que estamos a falar de uma lâmpada qualquer, mas não. Esta lâmpada de filamento pode fazer tudo o que as outras lâmpadas inteligentes fazem, incluindo a regulação para diminuir ou aumentar a intensidade da luz. Com estilo (muito estilo!), estas lâmpadas em globo LED e com design de filamentos em espiral têm uma base E27, oferecem luz branca fria ou luz amarela e são dotadas de todas as características inteligentes do sistema de iluminação Philips Hue. Está mesmo a precisar de uma lâmpada nova para aquele candeeiro, não está?