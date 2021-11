E se lhe dissermos que a sua casa pode ser 100% decorada por marcas portuguesas?

23B da Av. Infante Santo, em Lisboa.

o dia 4 de dezembro a Casa Aberta recebe o Atelier Karaka, com o workshop 'Estamparia Manual em Tecido – Embrulhos personalizados com carimbos', e a 11 de dezembro recebe Rita Kroh, que dará o workshop 'Coroa de Natal em lã merino com apontamentos de flores secas'.

é uma extensão da criatividade dos irmão, fundadores da, uma loja de mobiliário, cerâmica, têxtil, tapeçaria e ilustração (e muito mais), aberta em agosto passado, no númeroMeses depois da inauguração, e ao ver o potencial de um apartamento para remodelação, nos número 6-10 da mesma rua, pensaram: porquê não tirar partido dele já, antes de ser remodelado?Assim nasce uma exposição eclética de algumas dasexistentes no mercado, dispostas num apartamento e atelier que ocupa três andares. A dupla abriou ainda uma nova loja, em formato pop-up, no rés do chão. A ideia é que este seja um lugar de encontro, debate e cruzamentos de influências criativas, tendo o fim principal deo trabalho dos, mas também de. Por exemplo, n"Não queremos ser apenas uma loja. Queremos ser um espaço dinâmico, criar parcerias e fazer a ponte entre produtores e público. Queremos ser um lugar de partilha com workshops e eventos, assim que for possível devido à pandemia. Queremos ser uma referência no design português, mas sobretudo um espaço onde as marcas se sintam valorizadas", conta Paz Braga.A cofundadora percebeu que era difícil incorporar marcas nacionais nos seus projetos de design de interiores, já que encontrar a marca certa para cada projeto implicava um processo de pesquisa demorado e pouco prático."Morei fora durante alguns anos, o que me despertou um fascínio ainda maior pelas marcas portuguesas. O design português tem muita criatividade, qualidade e originalidade. Uma das características marcantes do design português é a forma como combina técnicas tradicionais com materiais naturais, e ainda um desenho criativo e original. Por isso, incorporar peças portuguesas nos meus projetos sempre fez muito sentido. Com o Santo Infante, espero que optar por marcas portuguesas se torne uma escolha natural para todos os clientes", afirma, em comunicado de imprensa.Entre as marcas aqui disponíveis estão, entre outras.Além de poder comprar os artigos expostos, pode encomendar outros disponíveis em catálogo e também peças especiais. O serviço de consultoria de projetos de interiores é outro dos complementos também disponíveisRecentemente, e mesmo a tempo do Natal, foi apresentado o primeiro produtotrês caixas temáticas, que reunem várias marcas portuguesas. Cada caixa é numerada e pertence a uma edição limitada.A pop-up store está aberta de terça a sábado, das 10h às 19h, até 8 de janeiro. A Casa Aberta pode ser visitada entre as 14h e as 19h, de terça a sábado, de 18 de novembro a 18 de dezembro.