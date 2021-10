Recorda-se da obra de Banksy que se autodestruiu? Foi vendida por mais de 20 milhões de euros

Há três anos, o mundo da arte ficou em choque. Um quadro de Banksy representando a imagem de uma menina a segurar um balão vermelho foi licitada por um milhão e 200 mil euros. Depois do bater do martelo, soaram os alarmes, e em direto no leilão, a obra autodestruiu-se. Parcialmente, já que um percalço com a trituradora fez com que a metade superior do quadro se mantivesse intacta.

O espetáculo, nunca antes visto no meio, que deixou todos extasiados, inclusivamente a Sotheby’s, mais tarde criticada de não ter detetado o pormenor da trituradora embutida na moldura de estilo vitoriano.

"Girl With Ballon", a obra em questão, entretanto renomeada "Love Is In The Bin" voltou à leiloeira Sotheby’s esta quinta feira. Na mesma sala onde havia sido leiloada em 2018, foi agora vendida por 21,8 milhões de euros, sendo que a estimativa de pré-venda rondava os 4,7 e os 7 milhões de libras.

Um novo recorde para a venda de uma obra de Banksy. O leilão da obra demorou apenas dez minutos e envolveu nove licitantes, presentes nas formas física, online e por telefone. Não foi divulgado o nome do comprador final.

Desde março de 2019 que a peça se encontrava emprestada ao museu Staatsgalerie Stuttgard, na Alemanha. O seu regresso a Londres marca um dia em cheio para o seu proprietário. A obra original havia sido gravada, inicialmente, numa parede no leste londrino, constituindo uma das imagens mais conhecidas do artista britânico.