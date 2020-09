Investimentos de luxo

AlUla XXL – Blue Edition, € 11000, Assouline. Foto: D.R.

A editora Assouline lançou este edição exclusiva dedicada à cidade da Arábia Saudita com fotografias de Robert Polidori e ilustrações de Ignasi Monreal. As páginas transportam-nos numa viagem pela história de 200 mil anos da cidade, conhecida por ser um oásis cultural. Com vestígios do Paleolitico, das civilizações dos Nabateus, Danitas e Romanos sem esquecer todas os peregrinos muçulmanos nas suas viagens a Meca ou a rota do Incenso.

Pancha Tantra. Update. Art Edition “Granary” de Walton Ford, € 8500, Taschen Foto: D.R.

A reedição do livro do mítico aquarelista Walton Ford, conhecido pelas suas representações realistas da vida animal, inclui 40 novos trabalhos com mais 120 páginas que o livro original. Dedpois da primeira edição de arte ter esgotado, esta atualização limitada a 100 cópias inclui seis placas em aquatinta autografadas pelo artista.

Steidl Book Culture, 2006-2020, € 25 000, Phaidon. Foto: D.R.

A editora decidiu assinalar parte da sua história nesta compilação (limitada a 50 cópias) com os 1000 livros que já publicou, todos no seu packanging original . Esta coleção sem precedentes, inclui edições de livros que já não se conseguem encontrar, de artistas como Robert Adams, LewisBaltz, Bruce Davinson, Robert Frank, Karl Lagerfeld, Dayanita Singh, Joel Sterfeld ou Juergen Teller.

Rihanna: Luxury Supreme, € 5750, Phaidon Foto: D.R.

Assinado por Rihanna e pelos artistas The Haas Brothers, esta edição XXL é limitada a 1000 cópias, incluindo o livro e o seu suporte "Drippy + The Brain".

Rihanna mostra, através de imagens, a sua vida enquanto artista, performer, designer e empreendedora. Nascida nos Barbados, a artista, partilha fotografias (algumas inéditas) de momentos de infância, às tournés pelo mundo, sem esquecer algumas das suas mais icónicas imagens de moda.

Go Set A Watchman: edição limitada e assinada por Harper Lee, € 2200, Penguin. Foto: D.R.

Numa edição de luxo limitada a 100 cópias, esta é uma rara oportunidade de ter um pedaço da história da literatura em casa. Escrito antes do clássico Mataram a Cotovia, conta a história das mesmas personagens 20 anos depois da ação do primeiro livro.