Bens de Karl Lagerfeld leiloados por mais de 10 milhões de euros

Diretor criativo da Chanel durante mais de três décadas, Karl Lagerfeld morreu em 2019, aos 85 anos, deixando para trás um património impressionante, de obras de arte a peças de mobiliário e de design. Anunciados no início do ano pela Sotheby's, o primeiro dos três leilões da coleção pessoal de Lagerfeld teve lugar no passado fim de semana, no Mónaco. Estimado em cerca de três milhões de euros, este primeiro conjunto de peças superou todas as expetativas ao arrecadar 12 milhões de euros, de acordo com o site da Vanity Fair francesa.

Ao todo, foram mais de 1400 licitantes presentes neste primeiro leilão, que tinha 582 lotes. Cerca de 96% dos itens foram vendidos com valores acima dos esperados, incluindo o retrato de Karl Lagerfeld, de Takashi Murakami, que foi vendido por 292,100 euros (a estimativa estava entre os 80 e os 120 mil euros).

Retrato de Karl Lagerfeld, de Takashi Murakami Foto: Sotheby's

Outro exemplo é o par de poltronas vintage do criador, que foram vendidas por 114,300 euros quando o valor esperado rondava os 20 e os 30 mil euros.

A restante coleção do designer será leiloada ainda este mês, em Paris, e em março de 2022, na Alemanha.