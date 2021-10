Gulbenkian recebe exposição de Hergé, o criador de Tintim

Dividida em nove núcleos, a mostra revela as diferentes facetas de Georges Remi, mais conhecido pelo seu pseudónimo Hergé, passando pela banda desenhada (BD), imprensa, publicidade e até pelo design de moda.

Inspirado por várias correntes artísticas da primeira metade do século XX, como a pop art, o abstrato e o minimalismo, Georges Remi notabilizou-se na Nona Arte com as estórias de quadradinhos As Aventuras de Tintim, que acompanhavam (e acompanham) as peripécias do jovem repórter de cabelo ruivo.

Maquete da exposição ´Hergé'. Foto: Fundação Calouste Gulbenkian

A exposição Hergé resulta de uma colaboração com o Museu Hergé, na Bélgica, e marca a primeira vez que vários trabalhos do artista poderão ser vistos em Portugal, como pranchas originais, pinturas, fotografias, documentos de arquivo e ainda cartazes oriundos do seu trabalho como designer gráfico publicitário.

Maquete da exposição ´Hergé'. Foto: Fundação Calouste Gulbenkian

O criador belga distinguiu-se de outros artistas de BD pelo talento que tinha para estimular a imaginação do leitor como poucos, transportando-o para um universo de aventuras repleto de personagens emblemáticas, apenas com as linhas simples e precisas que desenhava no papel. Natural de Etterbeek, Georges Remi nasceu a 22 de maio de 1907, mas foi apenas a partir de janeiro de 1929 que começou a assinar a famosa série de banda desenhada com o seu pseudónimo. Até à sua morte, em 1983, o artista criou 23 álbuns completos d´As Aventuras de Tintim.

Cartazes publicitários criados por Georges Remi (Hergé). Foto: Fundação Calouste Gulbenkian

Na Gulbenkian, o visitante terá também a oportunidade de descobrir os nomes que inspiraram o artista, de Dürer a Miró, bem como admirar algumas obras da sua coleção pessoal, criadas por Fontana e Andy Warhol.

Excerto das histórias de banda desenhada 'As Aventuras de Tintim', de Hergé. Foto: Fundação Calouste Gulbenkian

A exposição conta com os núcleos Grandeza da arte menor, Hergé, o amante de arte, O romancista da imagem, O êxito e a tormenta, Uma família de papel, Hergé e a revista 'Coeurs Vaillants’, A arte do reclame, A lição do Oriente e O nascimento de um mito, sendo que o programa terá ainda inúmeras conversas, performances e oficinas de desenho para toda a família.



Horário: Segunda, quarta, quinta, sábado e domingo das 10h00 às 18h00 e sexta-feira das 10h00 às 21h00.

Bilhetes: €5; gratuito para menores de 12 anos.