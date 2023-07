Ridley Scott regressa ao Cinema com novo filme sobre Napoleão

A ascensão e queda do icónico imperador francês. Foto: Apple Tv

A viciante e volátil relação com o seu único e verdadeiro amor, Josephine. Foto: Apple Tv

A carregar o vídeo ...

Há muito já anunciado, o novo filme de, só chega às salas de cinema em novembro, mas osaiu esta semana (10 de julho) e já levanta um bocadinho o véu daquilo que podemos esperar. Cavalos em ataque, revoluções que agitam todo um cenário, explosões em pirâmides e, segundo consta, umaestrondosa. Os ingredientes para um filme épico parecem estar todos lá.gira em torno, naturalmente, da, num olhar envolvente sobre uma das personagens mais fascinantes da história. E a julgar pelos anteriores filmes épicos e históricos de Scott, Napoleão promete as mesmas emoções.É que, para além da riqueza histórica, o filme conta com a interpretação do aclamado atorno papel do imperador francês. Uma atuação que promete a profundidade e a intensidade emocional que ele traz sempre para os seus papéis. Além de Phoenix,, a atriz que ficou conhecida pelo seu papel na série The Crown, interpreta a primeira mulher de Napoleão, a imperatriz Joséphine. No trailer já é possível ver pedaços desse romance entre as duas personagens.revela também alguns dos principais. Começa com a decapitação de Maria Antonieta, as principais conquistas no Egito e o cerco de Toulon, bem como a sua coroação como imperador. E assim como existementre Napoleão e Joséphine, também vemos as dificuldades e aque dominaram a sua vida.Esta não é, no entanto, a primeira adaptação da vida desta figura histórica. Anteriormente, destacaram-se as interpretações notáveis dade cinco horas de(1927) e(1970) com Rod Steiger. Ridley Scott, com a notável capacidade interpretativa de Joaquin Phoenix, promete capturar a figura como nenhuma outra adaptação anterior.Nem mesmo o lendárioconseguiu dar vida ao líder militar com sucesso. O realizador quis fazer um filme sobre Napoleão na década de 70, com Jack Nicholson e Audrey Hepburn, mas o projeto nunca se materializou.Em entrevista à Empire Magazine , no ano passado,falou sobre ose o: "Com Joaquin, podemos reescrever o filme porque ele está desconfortável. E isso meio que aconteceu com Napoleão", disse ele. "Desmarcámos o filme para ajudá-lo a concentrar-se em quem era Bonaparte. Eu tinha que respeitar isso, porque o que estava a ser dito era incrivelmente construtivo. Tudo isso fez com que o filme crescesse e ficasse melhor."Napoleão é, desta vez, feito em coprodução com ae a, e temmarcada paradeste ano.