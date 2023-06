Recuperar a visão de Stanley Kubrick

Estávamos em 1945 e Stanley Kubrick era apenas um adolescente de 17 anos em Nova Iorque com uma câmara fotográfica. Com essa idade, tornou-se fotógrafo da, na altura, ainda jovem revista Look, que acabaria por ser extinta em 1971. Foram as primeiras oportunidades que o realizador que acabaríamos por conhecer pelos seus icónicos filmes, teve para mostrar a sua ainda inocente visão do mundo. As imagens revelam já um génio em ascensão, e são agora compiladas num livro reeditado pela TASCHEN no seu habitual formato coffe table.

"Stanley Kubrick Photographs. Through a Different Lens", pela TASCHEN. Foto: TASCHEN

O livro havia sido lançado pela ocasião dos 90 anos do nascimento de Kubrick, em 2018, coincidindo com uma grande exposição no Museum of the City of New York, feita a partir dos arquivos do museu, cuidadosamente seleccionados por Luc Sante, Sean Corcoran e Donald Albrecht, também autores deste livro. Uma exposição de 150 fotografias que chegou a estar em exibição no Centro Cultural de Cascais, em 2022, depois de passar por Trieste, Itália.

Com 17 anos, em 1945, o realizador tornou-se fotógrafo da revista norte-americana Look. Foto: TASCHEN

Em Stanley Kubrick Photographs. Through a Different Lens, temos acesso a mais de 300 imagens que mostram o lifestyle de Nova Iorque nos anos 40, na viragem para os anos 50. A curadoria das imagens é tão eclética, que contempla fotografias do metropolitano de Nova Iorque ou retrato de pugilistas em pleno ringue, vendedores ambulantes das já frenéticas ruas da cidade ou vislumbres de como se vestiam as crianças de famílias menos abastadas. Kubrick chegou a ser enviado para Portugal, em 1948, para fazer uma reportagem fotográfica.

Kubrick ficou famoso com Lolita (1962), 2001: Odisseia no Espaço (1968), Laranja Mecânica (1971), Barry Lyndon (1975) ou The Shining (1980). Foto: TASCHEN

O fascínio em torno destas fotografias é que, já nelas, podemos adivinhar a visão do cineasta nascido em Manhattan e criado no Bronx, que mais tarde se popularizou com filmes como Lolita (1962), 2001: Odisseia no Espaço (1968), Laranja Mecânica (1971), Barry Lyndon (1975) ou The Shining (1980).