Sessões de Cinema ao ar livre entre Lisboa e Sintra

O Black Cat Cinema continua a ser uma excelente opção para os finais de tarde de verão. Basicamente é juntar o útil ao agradável, sobretudo para os cinéfilos: ver alguns dos melhores filmes de sempre e fazê-lo com amigos.



Pela primeira vez, dividido entre Sintra e Lisboa, o Black Cat Cinema vai estar em locais irreverentes e que ajudam a criar a melhor atmosfera para cada sessão. Em Lisboa: o Escala 25, em Alcântara, sob a Ponte 25 de Abril; o Arroz Estúdios, em Marvila; e o Hub Criativo do Beato são as salas outdoor em que a temporada 2023 decorre. Este ano, também em Sintra: com o Castelo dos Mouros e o Palácio da Pena como pano de fundo. É na Casa Holstein, que muitas sessões têm decorrido, desde maio.



cartaz está repleto de títulos que fazem parte da história do cinema e que ninguém vai querer perder. Clássicos como estes devem ser vistos pelo menos uma vez na vida, ou então revistos de tempos a tempos.

Uma boa forma de passar uma noite agradável e em boa companhia. Foto: Black Cat Cinema

As sessões começam com Fargo, La La Land e A Bela e o Monstro (na versão animada de 1991). Dia 9 é projetado Grease, no Hub Criativo do Beato, numa sessão singalong, em que os espetadores são convidados a participar, cantando os hits que todos conhecemos, enquanto o filme decorre. The Social Network, Blade Runner, Catch Me If You Can, The Dark Night, Return to Seoul, Roma e Call Me By Your Name também vão estar em cartaz nas próximas semanas. As sessões decorrem às 21h e as portas abrem às 19h30.

Até agora, as sessões têm estado esgotadas. "O que distingue o Black Cat Cinema é o ambiente que se cria e o constante apelo à partilha. Temos opções de refeições e bebidas, temos mantas, temos música e oportunidade para que as pessoas desliguem do stress da rotina e tenham uma noite diferente", destaca Daniel Evans, o responsável pelo projeto.

Até outubro, estão previstas muitas mais sessões, entre Lisboa e Sintra, repletas de grandes clássicos, filmes românticos, tesouros da infância e até alguns guilty pleasures. Para comprar bilhetes, basta fazê-lo através do site oficial.