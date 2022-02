/

Obra avaliada em 10 milhões foi comprada por 30 dólares em venda de garagem

O desenho em questão é "A Virgem e o Menino com uma Flor num Banco com Relva", do artista alemão Albrecth Dürer. Há mais de 100 anos que não se encontrava uma obra-prima deste calibre do artista, afirmou Clifford Schorer, consultor de arte.