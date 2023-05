A Vida Portuguesa x Carminho. Homenagem à portugalidade e ao Fado

A marca criada por Catarina Portas em 2004 celebra uma parceria inédita com peças inspiradas no novo disco de Carminho, Portuguesa. "Esta coleção para nós faz todo o sentido, porque A Vida Portuguesa não tem nada a ver com nostalgia ou saudade, tem a ver com identidade. E penso que é isso que Carminho faz no fado, pega numa tradição e continua a trabalhá-la e a inová-la e no fundo está a continuá-la. E esse é o nosso espírito também", diz Catarina Portas, em comunicado à imprensa, sobre esta colaboração.

Um desses objetos é um caderno - para Carminho, é um utensílio que a acompanha desde a sua adolescência. "Os cadernos do Emílio Braga sempre fizeram parte da minha vida. Tenho sempre um à minha frente. Sinto que são eles que me levam a concretizar muitos dos meus projetos e sonhos. O simples ato de escrever já me impele a continuar. Ao partilhar várias ideias com a Catarina chegámos à conclusão que gostaríamos de avançar para algo muito especial", afirma a artista portuguesa, no mesmo comunicado.

Caderno Emilio Braga + Postal "Retrato preto e branco", 19.50€. Foto: A Vida Portuguesa

Quando desafiada a pensar em mais objetos que "falassem sobre o disco e o seu universo", Carminho pensou num lápis que tivesse versos do álbum e em pratos de barro artesanais, não fosse uma das peças incontornáveis das casas de fados, onde se servem as iguarias que acompanham as longas noites de fado. O barro faz, aliás, parte da tradição artesanal portuguesa.

Pratos de barro, 3.50€. Foto: A Vida Portuguesa

A esta série de objetos com identidade própria - o Caderno Emilio Braga (€19,50), os lápis com as frases do álbum (€2,50) e os pratos de barro, também eles com frases do disco (€3,50) junta-se uma exclusiva peça de joalharia, uma medalha gravada em prata dourada com o nome do álbum e outra com a frase, "Fado é amor". Para além destas peças, existem também postais com fotos da cantora com um preço simbólico de €1,50.

Lápis com frases do álbum, 2.50€. Foto: A Vida Portuguesa

Medalha gravada em prata dourada “Fado é amor”, 33€. Foto: A Vida Portuguesa

Postal "Perfil com saia vermelha", 1.50€. Foto: A Vida Portuguesa

A Vida Portuguesa conta com 4 moradas físicas em Lisboa, onde as peças estão à venda, tal como na loja oficial da marca e também no site oficial de Carminho.