O teaser de “House of The Dragon” está aí (e o frenesim é mais que muito)

"Deuses, reis, fogo e sangue", narra o actor Matt Smith na pele de príncipe Daemon Targaryen, irmão do rei Viserys Targaryen. "Os sonhos não nos tornaram reis. Os dragões sim", termina. Um minuto e alguns segundos de teaser de "House of The Dragon" foram suficientes para deixar em alerta os fãs da saga "A Guerra dos Tronos", de George R. R. Martin.

A novidade surgiu esta manhã, como parte integrante de um evento promocional para o lançamento da HBO Max na Europa.

A narrativa em questão ocorre previamente à da queda do Trono, mais concretamente, 200 anos antes dos eventos passados na série original. Neste enredo, será explorada a história da Casa Targaryen e da guerra civil que a acompanha, a terrível "Dance of The Dragons".

Para além do ator britânico Matt Smith, conhecido do público pelo seu papel como príncipe Filipena série "The Crown", sabia-se de antemão que também Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint e Rhys Ifans, entre outros nomes, constavam no elenco principal. Agora foram desvendadas novas aquisições como Will Johson no papel de Ser Vemond Velaryon, John Macmillan a encarnar Ser Laenor Velaryon, Savannah Steyn como Lady Laena Velayron ou mesmo Theo Nate a representar Ser Laenor Velaryon.

Da nova série, sabe-se ainda que terá dez episódios e se baseia no livro "Fire and Blood", lançado no ano de 2018. Ainda não existe data oficial para a estreia, apenas está confirmado que ocorrerá em 2022.